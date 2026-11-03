Rejeté par son troupeau, ce cheval âgé s'apprête à rencontrer les autres chevaux du sanctuaire (vidéo)

Tenu à l'écart du foin et de l'eau par les autres chevaux de son troupeau, Marley, un cheval âgé, perdait rapidement du poids quand ses anciens maîtres ont appelé The Gentle Barn à la rescousse. Son histoire, relayée par Bored Panda , l'a conduit jusqu'à ce sanctuaire de Santa Clarita, en Californie, au terme d'un voyage d'un État à l'autre. Un an plus tard, le vieux cheval y mène une tout autre vie…

Un simple coup de fil suffit parfois à changer un destin. Celui reçu par Ellie Laks et Jay Weiner, fondateurs de The Gentle Barn, avait un caractère urgent : il concernait un cheval âgé que ses congénères ne laissaient approcher ni de la nourriture ni de l'abreuvoir.

Un appel à l'aide pour un cheval mis à l'écart

Au bout du fil, les anciens propriétaires du cheval étaient désemparés. D'après leur appel, l'animal souffrait d'une grave blessure au dos, tandis que le reste du troupeau le harcelait sans relâche, et, isolé autant qu'épuisé, il perdait du poids à grande vitesse.

« Nous avons reçu un appel au sujet d'un cheval harcelé. L'autre cheval ne le laissait pas approcher de la nourriture ni de l'eau. Il était seul et maigrissait vite. Ses anciens propriétaires nous ont donc demandé de l'accueillir dans notre sanctuaire », résume The Gentle Barn dans la vidéo retraçant son sauvetage.

Ellie et Jay n'ont pas hésité à traverser des frontières d'État pour aller le chercher. À l'arrivée l'attendaient une couche douillette, de quoi manger à sa faim et des compagnons capables de comprendre ce qu'il avait traversé.

© @thegentlebarn / Instagram

Un bond hors de la remorque

Dès l'ouverture des portes, le vieux cheval a bondi hors du camion, visiblement enthousiaste à l'idée d'entamer sa nouvelle vie. Peu après, d'autres images le montrent courant dans le manège, comme s'il savourait une liberté retrouvée.

The Gentle Barn lui avait promis des amis connaissant ce genre de passé, ainsi qu'un lit moelleux pour la nuit. Restait à savoir comment le nouveau troupeau allait réagir à son arrivée.

© @thegentlebarn / Instagram

Tête contre tête avec ses nouveaux amis

Cette fois, pas de rejet : ses nouveaux compagnons de pré l'ont abordé avec chaleur et curiosité. Une séquence le montre même posant sa tête contre la leur, un geste par lequel les chevaux expriment confiance, affection et réconfort.

© @thegentlebarn / Instagram

Mieux encore, Marley s'est pris d'affection pour Bonnie, la jument doyenne du sanctuaire, et c'est avec elle qu'il partage désormais ses journées.

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Une nouvelle vie, un an plus tard

Un an après son arrivée, son quotidien a pris une tout autre tournure. Entre 2 brassées de foin bio, le pensionnaire profite de bains, d'acupuncture et de massages, sans oublier le biscuit qui précède sa nuit ni une bonne dose d'affection. Autant de petites attentions pour choyer un cheval âgé.

© @thegentlebarn / Instagram

Dans la vidéo, il apparaît comme un cheval gentil et plein d'humour, qui reçoit souvent les visiteurs du dimanche, lesquels lui glissent une friandise ou une caresse au passage. Il y est présenté comme rétabli, dans son corps comme dans son moral.

Aucun doute : à The Gentle Barn, Marley a enfin trouvé sa place !