Portée disparue depuis 6 semaines, cette chatte sourde et casanière est finalement trahie par une de ses habitudes

Quinn, une chatte blanche de 8 ans sourde de naissance, s'aventurait rarement au-delà du jardin familial, à St Helens, près de Liverpool (Angleterre). Pourtant, 6 semaines après sa disparition, elle a été retrouvée sur une aire de services de l'A1, à Peterborough, à environ 274 km de chez elle, apparemment au terme d'un voyage clandestin. Son histoire, relayée par la BBC , doit beaucoup à sa voix… particulièrement sonore !

Un chat casanier peut-il vraiment disparaître pendant des semaines ? L'aventure de Quinn montre que oui. Totalement sourde depuis sa naissance, cette boule de poils vit avec ses maîtres depuis qu'elle est chaton. Longtemps gardée à l'intérieur, la minette sourde avait pourtant trouvé une parade pour mettre le nez dehors : se glisser dans les pas d'un autre chat de la famille au moment où celui-ci franchissait la chatière. Il lui arrivait alors de rester coincée à l'extérieur.

« Elle a développé un miaulement très fort pour nous prévenir qu'elle voulait rentrer », raconte l'un de ses maîtres, qui précise que les voisins se plaignaient parfois du vacarme. Selon lui, la chatte aurait profité des travaux de reconstruction d'un mur pour quitter le jardin, avant de grimper dans une camionnette ou un camion… à moins, plaisante-t-il, qu'elle ne cache un abonnement de train dont la famille ignore tout.

© Jules Murray

Trahie par sa voix sur une aire d'autoroute

C'est bien loin de son quartier, sur une aire de services de l'A1 à Peterborough, que la fugueuse a refait surface un jeudi, miaulant à pleins poumons tandis qu'elle fouillait les abords des poubelles. Ses cris ont fini par attirer l'attention du personnel, parmi lequel travaille Cat Attwell, par ailleurs bénévole pour le groupe Facebook Peterborough's Lost Pets. C'est elle qui a réussi à la localiser.

« Je l'appelais, mais je ne savais évidemment pas qu'elle était sourde », se souvient-elle. Très nerveuse au début, Quinn a fini par s'approcher et s'est laissé soulever dans les bras de la bénévole, qui la décrit comme très affectueuse.

© Cat Attwell

La chatte a ensuite été scannée, puis confiée à Jules Murray, l'une des administratrices du groupe, qui l'a hébergée en attendant. Cette dernière, aussi bénévole à Woodgreen Pets Charity, n'en était pas à son premier appel à cet endroit : Quinn était le 3e chat qu'elle venait récupérer sur cette aire de l'A1.

L'animal étant arrivé plutôt sale, elle suppose qu'il s'est faufilé dans un véhicule, voire dans le compartiment moteur. « Elle est très bavarde et très demandeuse, mais très aimée », résume-t-elle.

© Jules Murray

Un aller-retour de 8 heures pour la ramener

Il ne restait plus qu'à organiser les retrouvailles ! En attendant, la petite chatte a pu profiter de la chaleur et des bons soins de ses bienfaiteurs. Le dimanche suivant, l'un de ses maîtres a parcouru pas moins de 8 heures de route aller-retour pour la ramener à St Helens, où sa famille l'attendait avec impatience.

« Je suis touché par la générosité et la gentillesse de tous ceux qui ont aidé à la secourir, et nous sommes si heureux de revoir notre petite Quinny », a confié son maître.

© Jules Murray

Une puce qui change tout

Pour Jules Murray, l'aventure de Quinn démontre une nouvelle fois l'importance de faire pucer ses compagnons à 4 pattes. Un avis que partage Fiona Cooke, directrice associée des politiques et de l'impact chez Woodgreen. « Même les chats qui sortent rarement peuvent disparaître, mais cette minuscule technologie peut faire une énorme différence pour réunir un animal perdu et ceux qui l'aiment », souligne-t-elle, en insistant également sur la nécessité de garder ses coordonnées à jour.