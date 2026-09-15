Cette chienne piégée à environ 45 mètres en contrebas d’une falaise est remontée par les secours

Piégée à plusieurs dizaines de mètres en contrebas d’une falaise, Red a dû attendre l’intervention des secours pour retrouver la terre ferme. Après une opération de sauvetage menée par les pompiers et les gardes du parc, la chienne a finalement été rendue à sa propriétaire, avec seulement une légère blessure.

En Arkansas (Etats-Unis), une chienne s'était retrouvée en mauvaise posture après s'être échappée de la maison de ses maîtres a finalement été localisée et sauvée par plusieurs services de secours s'étant mobilisés, rapportait KARK 4 News .

Red est la chienne de Phyllis Hawkins, qui habite un chalet au cœur du parc d'Etat de Petit Jean. Le samedi 5 septembre, cette dernière regardait un match de football américain chez elle avec des membres de la famille et des amis, quand elle s'est rendue compte de la disparition de l'animal.



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« Je suis sortie 2 ou 3 fois pour vérifier qu’elle allait bien, à l’intérieur comme à l’extérieur, et qu’elle n’avait pas trop chaud. Eh bien, il s’est avéré qu’un loquet du portail n’était probablement pas bien fermé », raconte-t-elle à KARK 4 News.

Elle et ses proches sont aussitôt sortis pour tenter de retrouver la chienne. Ils ont fini par entendre les aboiements de Red, qui était pris au piège au pied d'une sorte de falaise. « Elle se trouvait probablement à environ 45 mètres en contrebas, sur une pente abrupte », précise sa propriétaire.

« Soulagée et reconnaissante »

Elle a aussitôt appelé les secours, et plusieurs équipes se sont rendues sur les lieux, notamment les pompiers de Petit Jean (Petit Jean Fire Department) et les gardes du parc d'Etat.

Des intervenants qui « n’ont pas hésité une seconde à descendre pour aller chercher la chienne », dit Phyllis Hawkins. Ils ont finalement réussi à atteindre l'emplacement de Red et la remonter en toute sécurité pour la remettre à son humaine.



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La chienne ne souffrait que d'une éraflure au coude et de fatigue malgré la chute. « J’étais simplement soulagée. J’étais surtout soulagée et reconnaissante », confie sa propriétaire.



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Le conseil Woopets : quelles précautions prendre quand on vit avec son chien au cœur de la nature ?

Comme Red, qui vit avec sa propriétaire dans un chalet au cœur d'un parc naturel, certains chiens évoluent quotidiennement en pleine nature. Ce cadre offre davantage de liberté, mais multiplie aussi les risques de fugue et d’accident ; falaises, ravins, cours d’eau, routes ou animaux sauvages peuvent se trouver à proximité. Une clôture adaptée au terrain et des portails systématiquement vérifiés permettent de limiter les escapades imprévues.

Lors des sorties, mieux vaut garder son chien en laisse ou en longe à proximité des zones dangereuses, même s’il a bien intégré le rappel. Dans un environnement inconnu, une odeur, un animal ou un bruit peut en effet suffire à provoquer une course soudaine.

Par ailleurs, une identification à jour reste essentielle. En cas de fugue, elle augmente les chances que le chien soit rapidement rendu à sa famille.

Enfin, pour un chien ayant tendance à fuguer, un traceur GPS fixé au collier peut également constituer une sécurité supplémentaire pour le localiser rapidement s’il venait à s’éloigner.