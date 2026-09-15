Ce chien rescapé d’un incendie joue à la balle avec les pompiers qui l’ont sauvé 5 jours plus tôt

5 jours après avoir été sauvé in extremis des flammes, Milo a pu revoir les pompiers qui l’avaient arraché à la mort. Des retrouvailles forcément très émouvantes, au cours desquelles sa famille a pu leur exprimer toute sa reconnaissance.

C'est sous le double signe de la joie et de la gratitude qu'ont eu lieu, le lundi 14 septembre, les retrouvailles de Milo, une chienne ayant frôlé le pire lors de l'incendie ayant dévasté sa maison, et les pompiers qui lui avaient sauvé la vie 5 jours plus tôt, rapportait CBS News .

Le mercredi 9 septembre, à Pasadena en Californie (Etats-Unis), un livreur avait vu de la fumée jaillir d'une maison et entendu des aboiements provenant de cette dernière. Il avait aussitôt appelé les secours. Le service d'incendie local (Pasadena Fire Department) a envoyé une équipe sur les lieux, tout comme ceux des villes voisines de Sierra Madre et Arcadia.

Une pompière brave les flammes pour le retrouver

Les propriétaires Leti et Fernando, ainsi que leurs enfants étaient loin de chez eux à ce moment-là. Leur chien Milo, lui, était bien à l'intérieur, prisonnier des flammes et de la fumée. Ils avaient adopté ce Berger des Shetland de 6 ans durant la pandémie de Covid-19.

Les 3 unités de pompiers ont coordonné leurs moyens pour venir à bout du feu et sauver le quadrupède. Jessica Johnson, du service d'incendie de Sierra Madre, a reçu l'ordre de la part de son capitaine d'entrer et de chercher Milo, dont les aboiements avaient cessé.

Equipée d'une caméra thermique, la courageuse jeune femme a fouillé la maison, pièce par pièce. Elle a fini par le repérer. « Il était dans le salon, juste derrière cette fenêtre, sous la table, raconte-t-elle. Je l’ai aperçu furtivement, je suis allée vers lui, je l’ai attrapé et je l’ai emmené dehors. »

Réanimé grâce à un masque à oxygène spécial

Le chien était dans un état critique après avoir inhalé tant de fumées toxiques. Jessica Johnson l'a remis à ses collègues qui lui ont donné de l'oxygène à l'aide d'un masque spécialement conçu pour les animaux de compagnie. Quelques minutes plus tard, Milo a repris ses esprits.

Pendant ce temps-là, les membres de la famille qui étaient en route priaient pour que leur ami à fourrure s'en sorte. Ils ont été soulagés en constatant que Milo tenait à nouveau sur ses pattes en arrivant sur place.

« Je n’arrivais tout simplement pas à croire qu’il était passé de l’état où sa vie ne tenait qu’à un fil à celui où il était pratiquement redevenu lui-même », confie le fils, Fernando Jr.

Emotion et reconnaissance

Ce lundi matin, Milo et ses humains ont pu partager un moment privilégié avec les héros, en particulier Jessica Johnson qui avait risqué sa vie pour sauver celle du Sheltie. Remuant joyeusement la queue, il a reçu leurs caresses, joué à la balle avec eux et leur a même offert une petite démonstration d'obéissance en exécutant quelques tours sous la conduite de son maître.



CBS News

Fernando a ensuite remis aux pompiers des t-shirts portant la photo du rescapé et ce message aussi simple que touchant : « merci ».