Cette chienne avait peur des bruits de la maison, puis a trouvé ses repères et une famille pour la vie

Brownie ne connaissait visiblement pas grand-chose de la vie de famille lorsqu’elle a été recueillie alors qu’elle errait seule sur une route. Une télévision, un miroir, les bruits de la maison… tout lui semblait bien mystérieux ! Heureusement, cette petite chienne a rencontré des humains patients pour l’accompagner dans ses apprentissages jusqu’à trouver enfin sa famille pour la vie.

Comme le rappelle la dernière étude de la SPA et de la fondation Affinity (Ultima), les abandons de chiens ne sont malheureusement pas qu’un phénomène estival. L’été reste toutefois une période particulièrement difficile pour les associations, qui voient les demandes de prise en charge augmenter. Animaux errants, laissés seuls ou abandonnés sur la voie publique : face à ces situations, des associations comme La Petite Tribu se mobilisent, avec l’aide précieuse des bénévoles et des familles d’accueil. C’est dans ce contexte que commence l’histoire de Brownie, une petite chienne d’environ 1 an, abandonnée cet été.

Brownie, une chienne craintive qui a tout réappris

C’est au bord d’une route de Montlignon, dans le Val-d’Oise (95), que Brownie a été retrouvée, alors qu’elle venait de frôler le pire. Livrée à elle-même, cette petite chienne craintive risquait en effet de se faire écraser à tout moment. Heureusement, son chemin a croisé celui de l’association La Petite Tribu qui a pu la mettre à l’abri.

© La Petite Tribu

« Lorsqu’elle a été prise en charge, Brownie était terrifiée. Elle avait peur de tout et semblait avoir énormément de choses à découvrir. La propreté, la vie dans une maison, les bruits du quotidien… Tout était nouveau pour elle. Une télévision ? Un miroir ? Brownie semblait parfois se demander ce que pouvaient bien être tous ces objets étranges ! », se rappelle Céline, la présidente de l’association.

Une question plus difficile demeurait toutefois : que s’était-il passé avant son sauvetage ? Personne ne sait où Brownie a grandi ni ce qu’elle a vécu durant sa première année. Son passé reste aujourd’hui encore un mystère.

© La Petite Tribu

Il a donc fallu lui laisser du temps. Avec de la patience et un environnement rassurant dans son foyer d’accueil, la petite chienne a progressivement découvert les repères d’une vie de famille. Les bruits, les objets, les habitudes et les gestes du quotidien ont cessé d’être aussi inquiétants.

Et puis, comme dans les plus jolies histoires, Brownie a fini par rencontrer ceux qui allaient changer sa vie : « Elle a fini par trouver sa famille pour la vie. », nous révèle l’association. Une belle conclusion pour cette petite chienne qui a connu les peurs et les incertitudes : désormais, elle peut profiter d’un foyer bien à elle, entourée d’affection et de douceur.