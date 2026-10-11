Ces 2 chiennes réconfortent des lycéens après une fusillade, puis sont sacrées reine et roi du bal

Un an après la tragédie qui a frappé leur lycée, les élèves d’Evergreen (Colorado) ont choisi de remercier celles qui les ont aidés à retrouver un peu de sérénité. Polenta et Norene, 2 chiennes de thérapie, ont ainsi été sacrées reine et roi du bal du bal de « homecoming ».

Dans le Colorado, des lycéens ont rendu hommage aux 2 chiennes de thérapie qui les ont aidés à surmonter les traumatismes consécutifs à une fusillade survenue un an plus tôt, rapportait Local 12 .

En septembre 2025, Desmond Holly, 16 ans, avait ouvert le feu à l'intérieur du lycée d'Evergreen (Evergreen High School) avec un revolver. Il avait ainsi blessé 2 élèves et un enseignant, avant de retourner l'arme contre lui et se donner la mort.

Ce drame avait plongé les lycéens et les membres du personnel de l'établissement dans un profond désarroi. C'est dans ce cadre que Polenta et Norene, 2 femelles Labrador Retrievers formées pour apporter du réconfort aux personnes traumatisées, étaient intervenues auprès des élèves. Les chiennes ont fait ce travail dans la foulée de la fusillade, mais aussi tout au long de l'année scolaire.

Le vendredi 2 octobre 2026, à l'occasion du bal de « homecoming » (la fête de la rentrée, en quelque sorte), Polenta et Norene ont été symboliquement sacrées reine et roi de la fête. Elles ont reçu leurs couronnes lors du traditionnel match de football américain organisé au lycée.



Evergreen High School

« On peut simplement recevoir l’affection des chiens, et cela aide vraiment »

A l'Evergreen High School, Polenta et Norene passent leurs journées soit dans le bureau des conseillers, soit dans les couloirs du lycée ou près de l'entrée, se tenant à la disposition des élèves qui souhaitent les caresser ou passer un peu de temps avec elles.

« Leur mission consiste simplement à être présentes, à se faire caresser et à tenir compagnie aux élèves », explique Amy Wells, conseillère principale, à Local 12.

« Ça me met tout de suite de bonne humeur quand je les vois », confie Jackson Thomas, élève de terminale. « On peut simplement recevoir l’affection des chiens, et cela aide vraiment », dit, quant à lui, son camarade Quinn McEvers.



Evergreen High School

Pour les élèves d'Evergreen, cet hommage est une forme de reconnaissance du rôle des chiennes dans le rétablissement d'un sentiment de sécurité et de solidarité au sein du lycée.



Evergreen High School