Ce chien âgé, rescapé d’un ouragan, est adopté par sa famille d’accueil après des mois d’attente

Hewey avait été secouru lors du passage d'un ouragan dévastateur, puis avait passé des mois à attendre son foyer pour la vie. Ce chien n’a finalement pas eu à aller bien loin pour la trouver. Sa famille d’accueil, qui s’était progressivement attachée à lui, a décidé de franchir le pas et de l’adopter définitivement.

En septembre 2024, l’ouragan Hélène frappait le sud-est des Etats-Unis avec une rare violence, provoquant d’importantes inondations et laissant derrière lui des communautés dévastées. En Caroline du Nord, de nombreux animaux s'étaient, eux aussi, retrouvés en danger et avaient dû être secourus. Hewey était l’un d’eux. Âgé et confronté à plusieurs problèmes de santé, ce chien avait été pris en charge par Red Dog Farm Animal Rescue Network avant de voir sa vie changer peu à peu grâce à une bénévole.

L'état de santé du chien nécessitait des soins et un suivi vétérinaire importants. L'équipe du refuge basé à Stokesdale, dans le nord de l'Etat, avait tout mis en œuvre pour l'aider à se rétablir.

Peu après la prise en charge de Hewey par le Red Dog Farm Animal Rescue Network, il avait été confié à une mère d'accueil bénévole prénommée Kacie, qui avait déjà un chien. Le rescapé découvrait alors la vie de famille et y avait progressivement pris goût, s'attachant de plus en plus à sa maîtresse temporaire et à son congénère.



Red Dog Farm Animal Rescue Network / Facebook

Pendant des mois, il avait enchaîné les rendez-vous vétérinaires, notamment à la clinique Sedgefield, et son état de santé s'est considérablement amélioré.

Le foster fail se profilait à l'horizon

Hewey a participé à de multiples évènements d'adoption. Malheureusement, personne ne semblait s'intéresser à lui. Ce qui n'a toutefois pas affecté sa joie de vivre.



Red Dog Farm Animal Rescue Network / Facebook

En fait, il avait déjà pleinement trouvé sa place auprès de Kacie et du chien de celle-ci. La bénévole a fini par le réaliser, et l'idée d'un « foster fail » commençait déjà à germer dans son esprit.

Elle a finalement pris sa décision. Le lundi 5 octobre, le jour où elle célébrait l'anniversaire de l'arrivée de Hewey, elle a officiellement annoncé l'avoir adopté.

C'est une merveilleuse nouvelle que Red Dog Farm Animal Rescue Network a partagée sur sa page Facebook.