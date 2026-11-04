Un homme diabétique tente 3 fois d'embarquer dans l'avion, mais la compagnie aérienne refuse son Dogue Allemand d'assistance

Diabétique, Matias Rodriguez voyage avec Logan, son Grand Danois formé pour l'alerter en cas de variations dangereuses de sa glycémie. Depuis le samedi 24 octobre, ce Chilien se trouve bloqué à Vancouver, au Canada, car la compagnie aérienne refuse d'embarquer un chien de ce gabarit. Une impasse relayée par Midi Libre .

L'aller s'était pourtant déroulé sans accroc. Parti de son Chili natal, Matias Rodriguez avait rejoint Vancouver en passant par le Mexique, Logan à ses côtés d'un bout à l'autre du trajet, comme en témoignent des photos qu'une amie a publiées sur Facebook. Le retour s'est joué autrement : le samedi 24 octobre, alors qu'il allait monter à bord, la compagnie lui a refusé l'embarquement, faute de place suffisante pour un chien aussi imposant, d'après les informations de CTV News.

Il faut dire qu'un Dogue Allemand prend de la place : avec près de 90 cm au garrot, la race compte parmi les plus grandes au monde. Mais Logan accompagne son humain pour une raison bien précise. Ce chien d'assistance est formé pour alerter Matias en cas de variation dangereuse de sa glycémie, de façon à éviter un accident de santé grave. L'installer en soute, loin de lui, est donc exclu.

3 tentatives et un billet à 3 000 $

La compagnie lui a d'abord réorganisé un vol pour le lendemain. Matias Rodriguez est donc revenu à l'aéroport, où on lui a opposé exactement le même argument : l'avion affichait complet. Le jour suivant, le scénario s'est répété. Ses interlocuteurs lui ont alors suggéré une autre piste, un billet en classe affaires facturé 3 000 $, soit 2 685,90 €, en le prévenant toutefois que ce surclassement n'assurait nullement une place à Logan.

Sur son site Internet, la compagnie indique pourtant accueillir sans frais supplémentaires, aux côtés de leur propriétaire, les chiens d'assistance comme les animaux de soutien émotionnel, qui peuvent ainsi voyager en avion avec eux. Une tolérance assortie d'une réserve : elle « dépend de leur taille », précise le transporteur.

Une impasse qui pèse sur leur santé et leur bien-être

Ce blocage prolongé ne reste pas sans conséquence sur la santé de l'homme et de son compagnon à 4 pattes. Vynka Contreras, une amie de Matias, décrit son état en quelques mots : « Il est très déprimé, il est aussi très stressé, et quand il est stressé, c’est évident que son animal l’est aussi, n’est-ce pas ? »

Au moment de la publication de l'article, le Chilien et son Grand Danois se trouvaient toujours à Vancouver, où ils sont retenus depuis le 24 octobre, et la suite de leur voyage restait en suspens.