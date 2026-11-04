Un chien coincé sous terre dans le Var est localisé grâce à une caméra glissée dans la canalisation

Ce jeudi 29 octobre 2026, à Bormes-les-Mimosas dans le Var, un chien s'est retrouvé prisonnier d'une canalisation souterraine servant à évacuer les eaux de pluie, invisible et hors de portée de ceux qui voulaient l'aider. Dès 13h, route des Cigales, les sapeurs-pompiers ont engagé des moyens importants pour tenter d'abord de le situer, puis de le libérer.

Comme le relate Presse Agence, les secours ont été alertés en début d'après-midi : un chien se trouvait bloqué dans une conduite souterraine destinée aux eaux pluviales. Dès 13h, un important dispositif s'est installé route des Cigales, à Bormes-les-Mimosas, dans l'espoir de sortir l'animal de là.

Encore fallait-il savoir où il se trouvait... Bloqué quelque part dans un réseau de tuyaux enfoui sous le sol, le toutou restait inaccessible et sa position précise échappait aux secouristes, qui ont passé de longues heures à chercher avant de changer de méthode.

Une caméra pour retrouver l'animal

Plutôt que de continuer à sonder à l'aveugle, les pompiers ont opté pour une progression par étapes. Première manœuvre : pratiquer une ouverture à mi-chemin de la conduite qu'ils soupçonnaient d'abriter le toutou.

Par cette brèche, ils ont introduit une caméra télescopique, un équipement précieux dès qu'il s'agit d'explorer un espace exigu. Les images ont enfin révélé où se trouvait la boule de poils : après des heures sans savoir, les pompiers tenaient enfin une position. Restait le plus délicat : aller la chercher.

© SDIS du Var via Presse Agence

13 pompiers à l'œuvre

Une fois l'animal repéré, une équipe spécialisée en sauvetage-déblaiement, entraînée à intervenir sur des bâtiments effondrés ou fragilisés, a rejoint les lieux. Le chantier annoncé ne manquait pas d'ampleur : il fallait d'abord abattre un muret qui barrait l'accès à la zone, puis creuser bien plus largement dans le sol pour rejoindre la canalisation.

Pour ces travaux de terrassement, la municipalité de Bormes-les-Mimosas a dépêché en urgence des pelleteuses, attendues sur place. Les autorités prévenaient d'ailleurs que ce sauvetage de longue haleine pourrait occuper une bonne partie de la soirée.

Au total, 13 sapeurs-pompiers étaient à l'œuvre, coordonnés depuis 2 véhicules de commandement. Une berce USAR, l'unité chargée du sauvetage, de l'appui et des recherches, transportait en outre le matériel lourd nécessaire pour dégager et étayer le terrain.

Les forces de l'ordre tenaient le périmètre, tandis que les services municipaux fournissaient engins de chantier et appui logistique. Des agents d'ENEDIS étaient aussi présents, afin d'écarter tout danger lié à d'éventuels câbles électriques enfouis près de la zone à creuser. Beaucoup de monde pour un seul chien piégé sous terre !

L'animal en bonne santé

À 20h, le point de situation faisait état d'une issue heureuse : grâce à la mobilisation conjointe des pompiers et des services municipaux, le chien était sorti de la canalisation.

L'animal semblait en bonne santé et a été remis à son propriétaire, lequel comptait malgré tout le conduire chez le vétérinaire pour un contrôle.