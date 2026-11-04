Ce chien habitué aux hivers doux se réveille face à sa première neige (vidéo)

Alors que les températures commencent à rafraîchir, pour certains chiens, la première neige de l'année prend des allures de fête surprise. C'est ce qu'a vécu Rico, comme le raconte PetHelpful : sa maîtresse a publié une vidéo souvenir de l'hiver dernier, où ce Bully secouru, originaire du Texas, ouvre les yeux sans s'y attendre sur un paysage entièrement blanc.

Plutôt habitué aux hivers doux du sud des États-Unis, ce rescapé ignorait d'ailleurs, jusqu'à il y a peu, que la neige existait. Le voilà désormais installé sur l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada, où les flocons tombent en abondance chaque hiver.

Ce toutou connaît donc aujourd'hui des hivers bien enneigés. Et quelle découverte ! Chacune de ses rencontres avec la poudreuse reste pour lui un moment à part, comme une toute première neige.

© @ricothebullyrescue / Instagram

Des zoomies et un œil sur maman

Dans la vidéo immortalisant sa première rencontre avec la neige, Rico gambade sans retenue, avec une joie visible. Il commence par s'accroupir, dans cette posture d'invitation au jeu que les maîtres connaissent bien, avant de filer à toute allure à travers la poudreuse.

La vitesse n'est pourtant pas ce qui retient le plus l'attention. Entre 2 accélérations, le Bully revient régulièrement vers sa maîtresse, comme s'il voulait s'assurer qu'elle s'amuse autant que lui…

Sous la vidéo, d'autres maîtres ont évoqué avec tendresse la manière dont leur propre chien accueille les flocons, à l'image d'une internaute dont la chienne, Pepper, enfouit son museau dans chaque trace d'animal croisée sur son chemin.

Profiter de l'hiver sans danger

Avec le retour du froid, cette joyeuse vidéo invite à rappeler quelques précautions, car jouer dans la neige ne se vit pas de la même façon selon les chiens. Certaines races, comme le Husky Sibérien, n'ont pas besoin de protection particulière, tandis que d'autres, comme le Chihuahua, apprécient un manteau.

Pour les coussinets, le Cornell Veterinary College conseille une couche de vaseline ou un baume adapté, ou, mieux encore, d'habituer son compagnon à porter des bottines lors des longues balades hivernales.

© Photo d’illustration

Sur la glace, mieux vaut inviter son chien à avancer doucement et surveiller sa démarche afin de repérer la moindre glissade ou chute. Il est également déconseillé de lâcher son chien hors d'un enclos par temps hivernal : entre la neige et le vent, les repères visuels, sonores et spatiaux se troublent facilement, et chien comme humain peuvent vite perdre leur chemin.

Quant à Rico, une chose est sûre : il ne devrait pas tarder à retrouver la neige !