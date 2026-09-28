Ce chien avait parcouru plus de 3 700 km avec sa famille en 2022, mais il en est à nouveau séparé, car elle a été placée en détention

Séparé de sa famille après avoir parcouru 3 700 kilomètres depuis le Venezuela en passant par le détroit de Darién, Simba a été recueilli par l’association Bridge Pups Rescue, au Texas. Par le passé, celle-ci avait déjà aidé le chien et sa famille, placée en détention par L’ICE, et espère pouvoir les réunir alors qu’elle risque d’être expulsée vers le Venezuela. En attendant, le toutou qui souffre d’anxiété de séparation espère retrouver ses parents humains, notamment Yurimar à qui il manque beaucoup.

En 2022, Simba et sa famille, composée de Yurimar, son mari et leurs 3 enfants, avaient parcouru plus de 3 700 kilomètres entre le Venezuela et les États-Unis, espérant demander l'asile politique à leur arrivée. Transporté dans un sac à dos, le chien n’imaginait pas être séparé d’eux lorsque sa famille a été interpellée, arrêtée par l’ICE. Contactée par Yurimar et les siens pour garder Simba auprès d’eux, l’association Bridge Pups Rescue située à El Paso, au Texas, a pris en charge le toutou. Cette dernière aide en effet les familles demandeuses d’asile à conserver leurs animaux de compagnie en arrivant aux États-Unis.

En attendant qu’un logement acceptant les animaux soit trouvé par Yurimar, Simba était donc resté auprès des bénévoles de Bridge Pups Rescue, sans se douter que, 4 ans plus tard, ils auraient à nouveau besoin de leur aide.

Bridge Pups Rescue / Instagram

Une nouvelle séparation

Selon My Dog is My Home, placée en détention lors de leur rendez-vous d’immigration en Floride, puis transférée au centre de traitement des immigrants de Dilley, au Texas, la famille de Simba a été séparée de son chien le 10 septembre. Celui-ci a été emmené au refuge Orange County Animal Services à Orlando, en Floride après qu’un voisin avait entendu le chien aboyer seul chez lui.

Soucieuse de l’avenir de son animal, avant cette détention, Yurimar avait contacté Bridge Pups Rescue afin d’aider Simba car elle savait qu’elle risquait de devoir quitter le pays d’elle-même. « Depuis que j’ai rencontré Yurimar en 2022, j’ai pu constater de mes propres yeux l’immense amour qu’elle porte à ses enfants et à Simba, qu’elle appelle affectueusement son “hijo” », confiait Ruby Montana, fondatrice de Bridge Pups Rescue, au média People . « Lorsqu’elle a appris qu’elle pourrait devoir se déporter d’elle-même, Simba a été l’une de ses premières préoccupations. Elle m’a contactée car il était hors de question qu’elle l’abandonne de son plein gré. »

Bridge Pups Rescue / Instagram

Un placement en famille d’accueil temporaire

Durant les 2 semaines précédant la mise en détention, l’association a été en contact avec Yurimar presque tous les jours, alors son silence soudain a alerté Ruby, d’autant plus qu’elle venait d’apprendre que Simba avait été placé en refuge. Inquiète, elle a été capable de retrouver la trace de la famille, détenue dans un centre de l’ICE.

Dans une publication du 20 septembre sur le compte Instagram de l’association, Bridge Pups Rescue demandait de l’aide pour récupérer Simba au refuge d'Orange County. Il leur fallait obtenir la garde temporaire afin de s’occuper du chien en attendant qu’il puisse retrouver sa famille. Son placement en famille d’accueil à Orlando était donc nécessaire, le temps qu’il puisse être ramené au refuge d’El Paso.

Le même jour, un second post annonçait la bonne nouvelle : « MES AMIS, on a réussi à sauver Simba !!!!!!!!!!!! Grâce à Josie, une membre formidable de notre équipe, nous avons pu entrer en contact avec une femme d’une gentillesse incroyable, Lorraine, qui nous a proposé une aide dont nous avions désespérément besoin à Orlando !!!!!!!! » Grâce à Lorraine et Josie, Simba a pu quitter Orange County pour être placé en famille d’accueil temporaire pendant que son transport vers El Paso était organisé.

Simba souffre d’anxiété de séparation

« Cette expérience a été incroyablement stressante et émouvante, mais cela en vaut la peine pour nous assurer que Simba soit entre nos mains. Il est effrayé, extrêmement désorienté et sa famille bien-aimée, qui l’a élevé depuis qu’il n’était qu’un tout petit chiot, lui manque énormément », précisait la publication, tandis que la vidéo indiquait que le toutou souffrait d’anxiété de séparation.

En attendant de pouvoir réunir la famille et son chien, Ruby Montana s’efforce de rester en contact avec Yurimar pour la tenir au courant de la situation de Simba. Bridge Pups Rescue a également précisé qu’elle était prête à faire transporter Simba jusqu’au Venezuela si sa famille était expulsée.

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