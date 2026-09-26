Ce chien peine à passer un pont avec son immense bâton, puis trouve la bonne prise pour avancer (vidéo)

Oscar est du genre passionné et têtu, et en promenade dans la forêt, il n’a pas résisté à vouloir transporter un bâton qui lui a tapé dans l’œil. Arrivé au niveau d’un pont, le Labrador ne savait plus vraiment comment s’y prendre, mais c’est à force de volonté qu’il est arrivé à ses fins. La plus belle des récompenses pour lui a été de poursuivre sa balade avec son immense bâton dans la gueule. Les internautes ont pu admirer l’exploit à travers une vidéo TikTok.

La dextérité du Labrador force l’admiration, de même que sa capacité à « résoudre les problèmes », comme l’expriment les internautes et le rapporte PetHelpful. Plein de ressources, ce chien que l’on retrouve sur le compte « Oscar & Nature Escapes », est un féru de jeux et de de grand air. Sa passion pour les bâtons, les troncs et des branchages ne date pas d’hier.

Oscar and Nature Escapes / TikTok

Une tête pensante à l’œuvre

La vidéo montrant Oscar se débrouillant avec son bâton bien trop grand pour lui est à la fois amusante et touchante. On voit un chien déterminé à transporter cet immense bâton sur lequel il a jeté son dévolu sans qu’on ne sache vraiment pourquoi. Le bonheur se lit dans les yeux du chien qui sait parfaitement ce qu’il a à faire et jusqu’où il veut aller avec sa marchandise.

L’art de s’adapter

Déterminé à poursuivre la promenade en passant par le pont, Oscar souhaite aussi garder son bâton avec lui. Au départ, les choses ne se passent pas comme prévu, avec un angle qui ne permet pas le passage du Labrador et de sa trouvaille. Oscar s’y reprend à plusieurs fois avant de finalement saisir le bâton au niveau d’une extrémité pour pouvoir le trainer le long du passage du pont. Le plaisir d’avoir enfin trouvé la solution est nettement visible dans le regard du Labrador.

Un chasseur de branches

Sur le compte TikTok à l’origine de la vidéo, les internautes peuvent admirer les prouesses du Labrador qui n’en est pas à son premier transport de l’extrême. Lors des promenades, grandes branches d’arbre, bâtons encore plus imposants et morceaux de souche y passent, stimulant toujours plus les capacités d’adaptation du Labrador.

L’ « intelligence » du chien est soulignée par les internautes qui espèrent intimement que le bâton a pu arriver à bon port, c’est-à-dire là où Oscar l’a décidé.