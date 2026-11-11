Le Grand-Lucé (72) : Réanimés à la naissance par une vétérinaire d'astreinte, 14 chiots reviennent la voir en pleine forme 9 semaines plus tard

Un dimanche d'août 2026, une vétérinaire d'astreinte de la Sarthe (72) a reçu l'appel d'une éleveuse au sujet de sa chienne Golden Retriever. Au terme d'une césarienne menée à 2, pas moins de 14 chiots sont venus au monde ! Elle a raconté cette histoire à Ici.fr , et pour la praticienne, l'affaire ne s'est pas arrêtée là…

Quand une portée s'annonce, difficile de deviner combien de museaux finiront par pointer le bout du nez. Pour Claire Echivard, vétérinaire au Grand-Lucé (Sarthe), la réponse est tombée le dimanche 23 août 2026, alors qu'elle était d'astreinte : 14 ! La praticienne travaille pour la clinique Dokhora, qui dispose d'un second établissement sarthois à Parigné-l'Évêque, et elle connaît bien l'éleveuse qui l'a sollicitée ce jour-là au sujet de sa chienne.

Trop de chiots pour les compter

La chienne, une Golden Retriever, avait déjà mis au monde de nombreux petits lors de sa mise bas précédente. Cette fois, impossible de dénombrer les chiots à l'échographie : la vétérinaire se préparait donc à une portée bien garnie. « Elle était bien ronde, en effet », glisse-t-elle avec le sourire. Pour limiter les risques pour les bébés, la décision d'une césarienne a été prise.

© Clinique Vétérinaire Dokhora - Parigné l'Evêque / Facebook

Ce dimanche-là, seules la vétérinaire et l'éleveuse étaient présentes, et c'est cette dernière qui s'est chargée de réanimer chacun des nouveau-nés. « On était toutes les 2, donc c'est elle qui a géré la réanimation de tous les chiots et qui répondait très vite », raconte la docteure.

Quant au total de 14 chiots, la vétérinaire n'y avait encore jamais été confrontée lors d'une même intervention. « Mais 14 chiots, c'était la première fois pour moi », confie-t-elle.

© Clinique Vétérinaire Dokhora - Parigné l'Evêque / Facebook

Tous présents, 9 semaines plus tard

Sur une portée aussi nombreuse, les choses se révèlent parfois compliquées, reconnaît Claire Echivard. Le lundi 26 octobre, elle a pourtant reçu les 14 chiots en pleine forme, venus pour leurs premiers vaccins et leur identification. L'éleveuse avait d'ailleurs décalé le rendez-vous pour que ce soit bien elle qui les revoie.

Si cette naissance sort de l'ordinaire aux yeux de la vétérinaire, c'est parce qu'aucun des 14 petits n'a manqué à l'appel, un résultat qu'elle attribue aux soins prodigués par la propriétaire de la chienne. « Le fait de les revoir en pleine forme, c'est vraiment une super récompense », conclut-elle.

Une retraite bien méritée pour la maman

Pour la chienne, qui en était à sa 2e portée, l'aventure s'arrête ici : elle va désormais profiter d'une retraite bien méritée auprès de sa maîtresse. Avec 14 petits en pleine santé, elle referme en tout cas ce chapitre sur une belle note !