Pour aider 4 chatons isolés, un couple marche 20 minutes à chaque visite, matin et soir tout un week-end

4 chatons blottis les uns contre les autres au bord d'un canal, loin de tout chemin et sans la moindre trace de leur mère : voilà ce qu'un couple a découvert un week-end, en Angleterre. Où était leur mère ? Et qu'allaient devenir ces jeunes félins ?

Leur histoire a été relayée par Love Meow. Les 4 petits se trouvaient dans un endroit où personne ne les attendait, perchés au ras de l'eau et à bonne distance du moindre sentier, sans qu'aucune chatte ne soit visible alentour. Inquiet, le couple est parti leur acheter de quoi manger, puis s'est installé pour attendre, dans l'espoir que leur mère finisse par réapparaître. Elle n'est jamais revenue.

Pour The Stray Cat Club, association londonienne qui voit passer plus de portées abandonnées qu'elle ne le voudrait, la scène avait un air de déjà-vu. C'est elle qui a fini par recueillir le quatuor. « Les chatons abandonnés nous brisent honnêtement le cœur et, hélas, nous soupçonnons qu'il s'agisse d'un nouveau cas d'abandon », confie l'association.

© The Stray Cat Club

Un abri de fortune pour passer la nuit

Quand l'obscurité a gagné le canal, impossible pour le couple de laisser les bébés à découvert. Après avoir demandé conseil, les 2 inconnus ont bricolé un petit abri à l'endroit même où les chatons s'étaient blottis, bien décidés à leur faire passer la nuit.

Ils n'ont presque pas dormi. Tôt le lendemain matin, ils sont retournés sur place en redoutant le pire... et ont retrouvé les 4 boules de poils empilées les unes sur les autres, exactement là où ils les avaient laissées. Ils ont donné à manger aux petits affamés, avant de repasser dans l'après-midi.

© The Stray Cat Club

Au fil de ces visites, une évidence s'est imposée au couple : personne ne viendrait chercher ces petits, et l'extérieur finirait par avoir raison d'eux. Il a donc organisé leur arrivée chez l'association. Chaque visite représentait pourtant 20 minutes à pied depuis le point d'accès le plus proche, un trajet accompli matin et soir pendant tout le week-end.

© The Stray Cat Club

« Étonnamment dodus »

Une fois pris en charge, les chatons se sont révélés plus costauds que prévu. « Ils sont étonnamment dodus, même si nous ignorons encore si ces ventres ronds sont pleins de nourriture ou de vers, », notait l'association dans un premier temps. Le bilan complet a tranché : c'était bien de la nourriture. Propres, bon appétit, pelage net, yeux brillants et aucun souci de santé... Ils ont même continué à prendre du poids dans les jours qui ont suivi.

Restait à les baptiser. Ce sera Baccarat, Cribbage, Euchre et Rummy, 4 noms de jeux de cartes pour des frères et sœurs qui ne se quittent jamais. 3 d'entre eux sont noirs ; le quatrième, écaille de tortue, se repère d'un coup d'œil au milieu du groupe. Les photos partagées par The Stray Cat Club le montrent bien.

© The Stray Cat Club

Et à table ? Dès que les gamelles sont posées, les 4 s'y précipitent en même temps, et l'on n'entend plus rien d'autre que le bruit des petites mâchoires. Même panier, mêmes gamelles : ils vivent en bloc, comme lors de leur découverte au bord de l'eau.

Le plus étonnant ? Leur facilité avec les humains. « Ils sont aussi incroyablement câlins, ce qui nous fait nous demander encore plus comment ils ont atterri là », souligne l'association. Cette santé sans faille et cette confiance renforcent, à ses yeux, l'hypothèse d'un abandon plutôt que d'une naissance en pleine nature, même si aucune preuve directe n'a été rapportée.

Quant au couple qui a refusé de les laisser derrière lui, The Stray Cat Club ne cache pas sa reconnaissance. « Nous ne remercierons jamais assez ceux qui les ont trouvés d'avoir fait ce trajet encore et encore, de veiller sur eux et de s'assurer qu'ils ne soient pas laissés derrière », conclut l'organisation de protection animale.