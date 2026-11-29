Alors que son maître était perdu dans le froid glacial de Whiteface Mountain, Becky a peut-être accompli bien plus qu'elle ne pouvait l'imaginer en rejoignant seule le chalet de la station. Grâce à cette arrivée providentielle, les secours ont pu être alertés et retrouver le sexagénaire après plus de 12 heures de recherches, alors qu'il était en hypothermie et souffrait de graves gelures. Une intervention qui aurait pu tourner au drame sans cette chienne, dont le comportement a littéralement permis de sauver la vie de son propriétaire.

Le jeudi 12 novembre 2026, une chienne de race Basset Hound et répondant au nom de Becky s'est présentée sans son maître, un homme de 69 ans, au chalet de ski de Whiteface Mountain, dans le nord de l'État de New York. Son arrivée a été le point de départ de longues recherches sur la montagne, a rapporté WPTZ.

Le personnel a tout de suite reconnu Becky

D'après le Département de la Conservation de l'environnement de l'État de New York (New York State Department of Environmental Conservation), il était environ 21 h quand elle est apparue au chalet, sans personne pour l'accompagner.

Le personnel a reconnu la chienne et, surtout, savait que l'homme à qui elle appartenait souffrait de démence. Les employés ont donc appelé la police de l'État de New York.

© WPTZ

Sur Whiteface, 12 gardes forestiers et 4 membres de la police d'État se sont alors lancés à la recherche du sexagénaire, avec l'appui d'un drone. Leurs recherches ont duré plus de 12 heures.

Le randonneur a été retrouvé à 10 h, le lendemain matin. Il ne portait ni gants ni chaussures.

« Si la chienne ne s'était pas présentée à Whiteface, l'issue aurait assurément été différente »

L'homme souffrait de gelures sévères. Les gardes forestiers ont donc décidé de le faire descendre à l'aide d'un treuil, puis il a été transporté par les airs jusqu'à l'hôpital.

« Si la chienne ne s'était pas présentée à Whiteface, l'issue aurait assurément été différente. Il aurait pu survivre ou non au reste de la journée, et probablement pas à une autre nuit », a déclaré Charlie Foutch, garde forestier au Département de la Conservation de l'environnement de l'État de New York.