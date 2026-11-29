Après plusieurs années passées à traquer les stupéfiants aux côtés des policiers palois, Athos avait quitté les rangs de la brigade canine pour profiter d’une retraite bien méritée auprès de son maître. Mais le Berger Belge Malinois n’aura malheureusement pas eu beaucoup de temps pour savourer cette nouvelle vie : emporté par une maladie foudroyante à seulement 9 ans, il laisse derrière lui le souvenir d’un chien dévoué, dont le flair et la loyauté ont marqué ses années de service. Depuis, c’est Maniok qui a pris le relais au commissariat de Pau, tandis que ses anciens collègues ont tenu à saluer une dernière fois la mémoire de leur fidèle partenaire.

À Pau (64), le commissariat a annoncé une triste nouvelle, celle du décès d'Athos, son ancien chien de lutte contre les stupéfiants. Par la même occasion, il a rendu hommage au Berger Belge Malinois, mort à l'âge de 9 ans, relaie La République des Pyrénées.

La police des Pyrénées-Atlantiques a salué sa mémoire le mercredi 18 novembre 2026 sur sa page Facebook : Athos était mort la semaine précédente. « Malheureusement, une maladie foudroyante l’a emporté », a-t-elle précisé dans sa publication, sans en dire davantage sur ce mal. Dans cet hommage au chien policier, le commissariat a tenu à rappeler son dévouement et sa loyauté.

Une carrière débutée en 2020

L’histoire d’Athos s’inscrit dans celle de la brigade canine du commissariat, la première que Pau ait connue, créée en 2011. Gala l’avait inaugurée aux côtés de son maître. Athos lui a succédé en 2020, devenant ainsi le 2e chien de cette unité.

Une photo d’archives de Nicolas Sabathier le montre en 2020, l’année où il a pris la suite de Gala.

© Nicolas Sabathier / La République des Pyrénées

Le commissariat est aussi revenu sur ses années de service : « Durant sa carrière, Athos a participé à de nombreuses opérations de lutte contre le narcotrafic, mettant ses capacités, son flair et son engagement au service des missions de la police nationale ».

A la retraite depuis 2 ans

Le courageux Berger Belge Malinois était parti à la retraite 2 ans plus tôt, et son maître l’avait alors recueilli chez lui.

Depuis le départ d’Athos, c’est Maniok, un autre chien, qui prête son flair aux policiers palois.

« Nous adressons nos pensées les plus sincères à son maître et à ses proches, qui perdent bien plus qu'un chien : un compagnon de vie. Merci Athos pour ton engagement et ta fidélité », conclut l'auteur de la publication Facebook.