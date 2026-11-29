Dans l'Ohio, aux États-Unis, Penny, une petite chienne de race Carlin, et Harry, un imposant Rottweiler, ne se quittent pas malgré leur différence de gabarit. Une vidéo mise en ligne le 4 mars 2026, relayée par Parade Pets , les montre dans le salon au moment où leur maîtresse devait passer l'aspirateur.

Physiquement, tout les sépare. Penny est une femelle Carlin à la robe beige et au masque noir, la cadette du duo et de loin la plus menue. Harry, son aîné, est un Rottweiler noir et feu au gabarit massif. Ces différences n'empêchent pas les 2 compagnons, qui vivent dans l'Ohio (Etats-Unis), de former une paire inséparable et soudée, dont près de 80 000 abonnés suivent le quotidien sur le compte TikTok « @that_pug_penny » qui leur est consacré.

© @that_pug_penny / TikTok

Penny prend son courage à 2 pattes face à l'aspirateur...

Dans la vidéo, Penny et Harry étaient étendus sur le tapis du salon, celui-là même que leur maîtresse devait aspirer. Le grand chien ne semblait pourtant pas pressé de se lever, et il ne paraissait pas vraiment inquiet non plus.

Pour sa petite congénère, en revanche, l'affaire était tout autre. La présence de la machine ne la rassurait pas du tout, et le bruit qui s'en échappait n'arrangeait rien.

C'est pourtant elle que l'on a vue se placer courageusement entre Harry et l'aspirateur, minuscule devant le grand chien. Elle donnait l'impression de le croire aussi effrayé qu'elle et de chercher à le protéger.

© @that_pug_penny / TikTok

... Mais elle finit par céder

La garde n'a pas duré. Au bout de quelques secondes, la brave Carlin a tout de même quitté son poste et s'est repliée.

Voici la vidéo en question :

Ce n'est pas la première fois que le tandem fait parler de lui. Nous vous avions déjà raconté les premières leçons de natation de la petite chienne qui, à 3 mois seulement, découvrait la nage en piscine, le Rottweiler à ses côtés. Sa brève station devant l'aspirateur peut se lire comme un service rendu en retour à ce grand frère, même si l'essai a tourné court. Elle aura au moins eu le mériter d'essayer...