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Des secouristes se relaient pour porter un chien de près de 60 kg sur leurs épaules en montagne


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Au Nouveau-Mexique (États-Unis), une sortie sur les hauteurs à l'est d'Albuquerque a tourné court pour un maître et son chien de type Berger, appelé Atlas : l'animal, à bout de forces, a terminé la descente entre les mains des adjoints du shérif du comté de Bernalillo.

Illustration : "Des secouristes se relaient pour porter un chien de près de 60 kg sur leurs épaules en montagne"
© Bernalillo County Sheriff's Office / Facebook

Le sauvetage est rapporté par la chaîne KOAT. L'animal est de belle taille : d'après la publication Facebook du Bernalillo County Sheriff's Office, ce Berger au pelage noir pèse entre 54 et 59 kg.

C'est avec ce poids qu'Atlas avait entrepris, aux côtés de son propriétaire, une randonnée dans les montagnes bordant l'est d'Albuquerque. Au fil du parcours, la fatigue l'a rattrapé : complètement épuisé, le chien s'est allongé par terre, incapable de continuer d'avancer.

Atlas, le chien noir, de profil sur une pente rocailleuse et sèche
© Bernalillo County Sheriff's Office / Facebook

Face à un tel gabarit et sur un relief escarpé, impossible pour le propriétaire de ramener lui-même son compagnon vers le bas : il a décidé d'alerter les secours.

Une civière à grande roue pour la descente

Le bureau du shérif du comté de Bernalillo a dépêché une équipe de sauveteurs sur les lieux. Tour à tour, ses membres ont pris Atlas sur leurs épaules, jusqu'à ce qu'il puisse être allongé dans un brancard de type Stokes, doté d'une grande roue, qui a ensuite servi à le ramener en bas.

Un secouriste en haut jaune porte Atlas sur ses épaules entre les pins
© Bernalillo County Sheriff's Office / Facebook

Au total, l'intervention a représenté environ 6,5 km de marche et près de 5 heures d'effort pour les secouristes.

Une fois en bas, Atlas ne présentait aucune blessure et a pu récupérer. Un sergent du bureau du shérif l'a d'ailleurs qualifié de « meilleur chien que nous ayons jamais secouru ».

Atlas, oreilles dressées, près d'un secouriste allongé sur un brancard
© Bernalillo County Sheriff's Office / Facebook

« Bravo à toutes les personnes qui ont contribué à ramener ce très gros toutou chez lui sain et sauf ! »

Les sauveteurs en ont profité pour s'adresser aux randonneurs qui partent avec leur animal : ne pas lésiner sur l'eau, repérer les premiers signes d'épuisement et ne pas oublier qu'il faudra encore redescendre, ce qui peut se révéler éprouvant.

« Bravo à toutes les personnes qui ont contribué à ramener ce très gros toutou chez lui sain et sauf ! », conclut l'auteur du message publié sur Facebook

Trois secouristes autour de la civière à roue où repose Atlas, la ville en contrebas
© Bernalillo County Sheriff's Office / Facebook
Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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