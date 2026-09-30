Cette Labrador de 36 kg s'échappe de sa laisse et se retrouve coincée dans une rivière

Coincée dans une rivière après une escapade qui aurait pu très mal tourner, Nala a dû compter sur l’intervention des pompiers pour retrouver la terre ferme. Une opération délicate qui a finalement permis à la Labrador Retriever de rejoindre indemne son maître.

Une simple virée au parc a pris une tournure angoissante pour une chienne et son propriétaire, après la chute de l'animal dans un cours d'eau en contrebas du chemin, rapportait KATU le mardi 29 septembre. Fort heureusement, les secours sont arrivés rapidement, et l'animal s'en est sorti sans la moindre blessure.

Le lundi 28 septembre, Nala, femelle Labrador Retriever de 36 kilogrammes, accompagnait son maître en randonnée au coeur du Memorial Park, le plus ancien et le plus vaste parc (51 hectares) de la ville de Wilsonville dans l'Etat de l'Oregon (Etats-Unis).

Tout allait bien jusqu'à ce que la chienne parvienne à se défaire de sa laisse pour s'éloigner de son humain. En s'échappant, Nala a pris la direction de la rivière Willamette, puis a glissé le long d'un talus escarpé pour se retrouver dans le cours d'eau.

Si la chienne, bonne nageuse, parvenait à garder la tête hors de l'eau sans grande difficulté, son propriétaire n'était pas en mesure de la récupérer en raison des caractéristiques du terrain. Il a donc décidé d'appeler à l'aide, et ce sont les pompiers de la caserne 52 du service d'incendie et de secours de Tualatin Valley (Tualatin Valley Fire & Rescue - Station 52) qui ont été envoyés sur place.

Remontée en toute sécurité et rendue à son humain

Dès leur arrivée sur les lieux, les soldats du feu ont évalué la situation et élaboré un plan de sauvetage. L'un d'eux est descendu dans la rivière pour tenter de rattraper Nala, tandis que ses collègues se chargeaient de remonter le duo à l'aide de cordes.



Tualatin Valley Fire and Rescue / Facebook

« Nala savait nager, mais faire remonter cette chienne de 36 kg environ sur le talus était une toute autre histoire », peut-on lire sur la page Facebook de Tualatin Valley Fire & Rescue. L'opération s'est déroulée sans accroc, et la Labrador est revenue saine et sauve auprès de son maître.

Le conseil Woopets : comment éviter de lâcher la laisse de son chien ?

Il peut arriver qu'un chien tire brusquement sur sa laisse après avoir été attiré par quelque chose, et que l'on perde ainsi la prise sur l'attache. L'animal se retrouve alors à évoluer en toute liberté, ce qui n'est pas sans risque, notamment lorsqu'il est en pleine nature, à l'image de ce qui s'est produit avec Nala. Un des éléments (mousqueton, anneau…) peut également se rompre, faisant également perdre le contrôle sur le chien. Comment prévenir de tels incidents ? Voici quelques conseils :