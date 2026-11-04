Un chat noir inspire des dizaines de dessins de soutien après des accusations visant sa famille

Dans l'est de Vancouver, au Canada, un chat noir prénommé Nigel fait depuis des années le bonheur de tout un voisinage. Ces derniers mois pourtant, ses humains ont découvert des courriers anonymes les accusant de le délaisser et affirmant que l'animal serait perdu. Ils ont alors demandé publiquement des explications… sans se douter de ce qui allait suivre !

Comme le rapporte CTV News, Nigel fait partie du décor de l'est de Vancouver depuis longtemps. Au fil de ses balades dans les rues, le matou récolte les câlins de ceux qui l'apprécient tout en semblant surveiller la vie de son quartier. Sa cote est telle qu'il est référencé sur Google Maps comme attraction touristique, avec 15 avis 5 étoiles dont beaucoup vantent sa douceur !

Le charme du petit félin n'opère toutefois pas sur tout le monde. Depuis quelques mois, des messages anonymes arrivaient dans la boîte aux lettres d'un voisin, tous consacrés à Nigel. Leur expéditeur y soutenait que ses adoptants le négligeaient et que le chat errait, perdu et désorienté.

Plutôt que de laisser ces reproches sans réponse, la famille du matou a affiché à son tour un mot dans le voisinage, invitant l'auteur des courriers à se manifester dans l'espoir de régler d'éventuels problèmes. Ce qui s'est passé ensuite a pris tout le monde de court.

© CTV News

De nombreux messages de soutien

Peu de temps après, des œuvres ont commencé à apparaître sur les poteaux électriques voisins de la maison de Nigel, accompagnées de messages de soutien dont beaucoup tournaient en dérision les griefs du voisin mécontent. « Nous avons commencé à le remarquer sur le pilier électrique il y a environ 2 mois », explique un habitant du secteur. Au début, il s'agissait surtout de quelques morceaux de carton et d'une silhouette féline inspirée de Batman, posée sur un fond rouge.

Le bouche-à-oreille a fait le reste. Plus l'histoire circulait, plus les poteaux de Frances Street se couvraient de nouvelles créations, tandis que des photos publiées sur les réseaux sociaux montraient jour après jour la croissance de ce petit sanctuaire improvisé.

© Ethan Cairns / The Canadian Press

Tout disparaît, puis revient en force

Et puis, presque du jour au lendemain, plus rien : les dessins s'étaient volatilisés. « Il y a environ 2 ou 3 semaines, un habitant en colère a tout retiré », raconte le riverain.

Le quartier n'a pas dit son dernier mot. En l'espace de quelques jours, des dizaines d'œuvres ont retrouvé leur place sur les poteaux, beaucoup arborant désormais un nouveau signe de ralliement : #TeamNigel.

Un bémol vient néanmoins tempérer l'enthousiasme général, puisque ces poteaux ne sont officiellement pas destinés à recevoir affiches ou œuvres d'art. BC Hydro, l'entreprise publique d'électricité de Colombie-Britannique, a rappelé l'interdiction dans une déclaration écrite, en soulignant le danger que représentent les fixations laissées dans le bois pour les personnes amenées à intervenir sur ces installations.

« Afficher des panneaux sur les poteaux de BC Hydro crée des risques, car les fixations laissées peuvent percer vêtements ou gants de protection, abîmer l'équipement de sécurité ou provoquer des chutes si le matériel d'escalade glisse ou s'accroche », précise l'entreprise.

Cette mise en garde n'a pas vraiment freiné l'élan des riverains. La compagnie ne semble d'ailleurs pas avoir fait décrocher les messages, même si certains internautes relaient le risque sous les publications consacrées au matou sur Reddit.

« Accrochez plus d'œuvres d'art »

En attendant, les habitants continuent de profiter de cette exposition à ciel ouvert. Le riverain interviewé par nos confrères, lui, rappelle que tout est parti d'un simple malentendu, et il espère que l'initiative donnera des idées à d'autres quartiers de la ville.

« Accrochez plus d'œuvres d'art. C'est une chose simple et mignonne que la communauté peut faire pour se rassembler », conclut-il.