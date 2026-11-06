Seule et affamée dans un champ, cette chienne court vers les bénévoles venues la sauver

Au milieu d'un champ, quelque part en Espagne, une chienne blanche attendait sans personne autour d'elle. C'est ainsi que Fiona, une Podenca d'environ 2 ans, a été repérée avant d'être prise en charge par l'association Galgos New Life. Nourrie et soignée depuis, la jeune chienne cherche aujourd'hui une famille (adoptable en France). Mais le jour de son sauvetage, elle a eu un geste dont ses sauveteuses se souviendront longtemps...

Son histoire est racontée sur Animaux.fr, dans l'annonce d'adoption rédigée par l'association. Celle-ci y décrit une grande chienne tenaillée par la faim, tellement amaigrie que ses os saillaient sous la peau.

Depuis combien de temps Fiona survivait-elle seule dans ce champ ? Galgos New Life l'ignore, tout comme elle ignore ce que la jeune femelle a dû traverser avant ce jour-là.

FIONA Âge : 1 an et 11 mois Localisation : Villamalea (02270) Espagne Association : Association Galgos New Life Rencontrer FIONA

Elle a couru vers ses sauveteuses

Lorsque les bénévoles sont allées la chercher, il s'est produit quelque chose que l'association assure ne jamais pouvoir oublier : Fiona a couru dans leur direction. Aux yeux de ses sauveteuses, cet élan ressemblait à celui d'une chienne qui aurait compris que quelqu'un venait enfin pour elle et que, cette fois, personne ne la laisserait derrière.

© Galgos New Life / Animaux.fr

Pour l'association, le corps de la Podenca parle de lui-même : il annonce la faim, l'abandon et une vie privée des soins qu'elle aurait mérités. Elle classe Fiona parmi les victimes d'une réalité qu'elle refuse de banaliser, celle des chiens employés pour la chasse puis jetés comme des objets lorsqu'ils ne servent plus.

Rien dans l'annonce ne précise le parcours exact de cette chienne-là, mais ses bienfaitrices tiennent à le rappeler : à leurs yeux, Fiona ne se résume pas à un outil de chasse, et son existence a de la valeur.

© Galgos New Life / Animaux.fr

Une nouvelle vie commence au refuge

Depuis, le quotidien de Fiona a changé de visage. Mise à l'abri dans un refuge, elle a eu les oreilles nettoyées, de quoi manger, des soins et, surtout, un peu de tranquillité.

Mais pour Galgos New Life, cette mise à l'abri ne suffit pas. Ce que l'association espère désormais pour sa protégée, c'est une famille à ses côtés pour de bon, des balades sereines, un coin au chaud pour dormir et beaucoup d'affection.

© Galgos New Life / Animaux.fr

Côté pratique, cette femelle de grande taille, âgée d'environ 2 ans, est pucée, stérilisée et à jour de ses vaccins. Les personnes intéressées peuvent écrire à l'association Galgos New Life et remplir son questionnaire ; l'adresse et les conditions d'adoption sont détaillées sur l'annonce publiée sur Animaux.fr.

Alors, prêt à accueillir une chienne adulte et à écrire avec elle la suite de son histoire ?