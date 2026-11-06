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Seule et affamée dans un champ, cette chienne court vers les bénévoles venues la sauver


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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Au milieu d'un champ, quelque part en Espagne, une chienne blanche attendait sans personne autour d'elle. C'est ainsi que Fiona, une Podenca d'environ 2 ans, a été repérée avant d'être prise en charge par l'association Galgos New Life. Nourrie et soignée depuis, la jeune chienne cherche aujourd'hui une famille (adoptable en France). Mais le jour de son sauvetage, elle a eu un geste dont ses sauveteuses se souviendront longtemps...

Illustration : "Seule et affamée dans un champ, cette chienne court vers les bénévoles venues la sauver"
© Galgos New Life / Animaux.fr

Son histoire est racontée sur Animaux.fr, dans l'annonce d'adoption rédigée par l'association. Celle-ci y décrit une grande chienne tenaillée par la faim, tellement amaigrie que ses os saillaient sous la peau.

Depuis combien de temps Fiona survivait-elle seule dans ce champ ? Galgos New Life l'ignore, tout comme elle ignore ce que la jeune femelle a dû traverser avant ce jour-là.

Photo de FIONA issue de son annonce d'adoption sur Animaux.fr
FIONA Femelle
Âge : 1 an et 11 mois
Localisation : Villamalea (02270) Espagne
Association : Association Galgos New Life
Rencontrer FIONA

Elle a couru vers ses sauveteuses

Lorsque les bénévoles sont allées la chercher, il s'est produit quelque chose que l'association assure ne jamais pouvoir oublier : Fiona a couru dans leur direction. Aux yeux de ses sauveteuses, cet élan ressemblait à celui d'une chienne qui aurait compris que quelqu'un venait enfin pour elle et que, cette fois, personne ne la laisserait derrière.

Fiona, chienne blanche au harnais rose, de profil dans l'herbe devant un champ
© Galgos New Life / Animaux.fr

Pour l'association, le corps de la Podenca parle de lui-même : il annonce la faim, l'abandon et une vie privée des soins qu'elle aurait mérités. Elle classe Fiona parmi les victimes d'une réalité qu'elle refuse de banaliser, celle des chiens employés pour la chasse puis jetés comme des objets lorsqu'ils ne servent plus.

Rien dans l'annonce ne précise le parcours exact de cette chienne-là, mais ses bienfaitrices tiennent à le rappeler : à leurs yeux, Fiona ne se résume pas à un outil de chasse, et son existence a de la valeur.

Gros plan sur la tête de Fiona, chienne blanche au harnais rose et noir
© Galgos New Life / Animaux.fr

Une nouvelle vie commence au refuge

Depuis, le quotidien de Fiona a changé de visage. Mise à l'abri dans un refuge, elle a eu les oreilles nettoyées, de quoi manger, des soins et, surtout, un peu de tranquillité.

Mais pour Galgos New Life, cette mise à l'abri ne suffit pas. Ce que l'association espère désormais pour sa protégée, c'est une famille à ses côtés pour de bon, des balades sereines, un coin au chaud pour dormir et beaucoup d'affection.

Fiona assise bien droite dans l'herbe, tenue en laisse, bâtiment en briques derrière
© Galgos New Life / Animaux.fr

Côté pratique, cette femelle de grande taille, âgée d'environ 2 ans, est pucée, stérilisée et à jour de ses vaccins. Les personnes intéressées peuvent écrire à l'association Galgos New Life et remplir son questionnaire ; l'adresse et les conditions d'adoption sont détaillées sur l'annonce publiée sur Animaux.fr.

Alors, prêt à accueillir une chienne adulte et à écrire avec elle la suite de son histoire ?

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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