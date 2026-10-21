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Un homme recueille le chien de son meilleur ami décédé et lui offre une nouvelle vie à la ferme


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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Au Canada, Benny, un Bull Terrier blanc, a perdu son humain préféré et s'est retrouvé sans foyer. C'est le meilleur ami du défunt qui lui a ouvert sa porte, de l'autre côté de la frontière. Son histoire, relayée par PetHelpful, est celle d'un deuil que l'homme et le chien ont apprivoisé côte à côte.

Illustration : "Un homme recueille le chien de son meilleur ami décédé et lui offre une nouvelle vie à la ferme"
© @jtruelovem / TikTok (capture d'écran)

Intelligent et affectueux, Benny vivait en ville, au Canada, avec son humain. Le décès de celui-ci a laissé le toutou à la robe blanche sans foyer : il lui fallait une nouvelle famille.

C'est le meilleur ami du défunt qui a décidé de le recueillir chez lui, aux États-Unis. Ce Bull Terrier a donc traversé la frontière pour rejoindre une ferme de Caroline du Nord et la famille de son adoptant, dont le quotidien est filmé sur le compte TikTok @jtruelovem.

Benny, pattes avant posées sur les genoux de son adoptant, qui lui sourit depuis un fauteuil en cuir — © @jtruelovem / TikTok (capture d'écran)
© @jtruelovem

Des grands espaces pour apprivoiser le deuil

À la campagne, Benny a découvert un tout autre rythme que celui de la ville. Le plus frappant ? Il semblait s'acclimater comme s'il avait toujours été fait pour cette vie-là.

Dans les vidéos de sa nouvelle famille, on le voit apprendre à se repérer dans la ferme, se lier d'amitié avec les autres animaux et courir dans de grands espaces verdoyants. Le deuil était encore là, mais ses adoptants l'ont vu, séquence après séquence, reprendre vie.

Personne ne remplacera jamais l'homme qu'il a perdu, mais l'amour de cette famille devait l'aider à avancer. Son adoptant, présenté avec tendresse comme une sorte d'« oncle » pour le chien, aimait tout autant le disparu : c'est avec lui que l'animal partage désormais cette absence.

Benny couché sur les genoux de son adoptant, la tête posée sur l'accoudoir du fauteuil — © @jtruelovem / TikTok (capture d'écran)
© @jtruelovem

Un deuil partagé, qui émeut la Toile

Sous les vidéos, de nombreux internautes ont salué le geste de ses adoptants. « Ils ont tous les deux perdu leur meilleur ami et se sont trouvés l'un l'autre », a résumé l'un d'eux.. Un autre utilisateur a abondé dans ce sens : « Vous avez fait quelque chose de plus spécial que les mots ne peuvent l'expliquer. Votre ami va vivre à travers ce beau chien. Profitez de l'expérience. La plus belle histoire ! »

« Meilleure race. Il vous donnera tellement d'amour et ils pourront surmonter ensemble cette épreuve […] », a écrit pour sa part une prénommée Marie. « Toutes mes condoléances. Quel honneur d'hériter d'un chien aussi formidable ! », a ajouté un autre utilisateur du réseau social.

Benny n'a pas fini d'explorer sa ferme ni de se faire de nouveaux amis parmi ses habitants. Pour le toutou et sa nouvelle famille, ce n'est que le début d'une nouvelle histoire !

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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