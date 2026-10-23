Après 831 et 280 jours au refuge, 2 chiens trouvent un foyer chez le bénévole venu les promener

Roberto a quitté l'Indiana pour passer 2 mois au refuge de Tracy, en Californie, où il a promené et choyé les chiens en attente d'adoption. Jour après jour, 2 d'entre eux, Clyde et Thor, se sont fait une place à part dans ses journées, mais aussi dans son cœur. Quand le moment de reprendre la route est arrivé, ce bénévole a dû prendre une décision et son choix a réjoui toute l'équipe !

Pour certains amoureux des animaux, la distance n'est jamais un obstacle. Roberto en fait partie : installé dans l'Indiana, aux États-Unis, il n'hésite pas à partir loin de chez lui dès qu'il peut se rendre utile auprès de ceux qui en ont besoin. Son histoire, relayée par ABC 10, l'a mené jusqu'à Tracy, en Californie, après un périple de 3 000 kilomètres, pour épauler les bénévoles de City of Tracy Animal Services, le refuge de la ville.

3 000 kilomètres pour prêter main-forte

Pendant 2 mois, il a partagé le quotidien des pensionnaires qui espéraient une famille. Sorties en laisse, exercice, petits soins et une grande dose de tendresse rythmaient ses journées auprès des chiens du refuge. Ce coup de main, en apparence ordinaire, allait pourtant changer la vie de 2 d'entre eux.

© City of Tracy Animal Services / Facebook

Un trio devenu inséparable

Parmi les pensionnaires, 2 toutous ont en effet tissé avec lui une relation particulièrement forte. Clyde, d'abord, dont la présence dans la structure remontait à plus de 2 années. Thor, ensuite, dont l'arrivée datait d'un peu plus de 7 mois. Entre l'homme venu de l'Indiana et ces 2 boules de poils, la complicité a grandi au fil des promenades.

Les jours passant, les 3 amis ne se quittaient plus. Or, le séjour de Roberto touchait à sa fin, et il a estimé qu'il ne pouvait pas repartir sans ses 2 compagnons. Plutôt que de dire au revoir à Clyde et Thor, il a choisi de leur ouvrir sa porte : les 2 chiens ont été officiellement adoptés.

© City of Tracy Animal Services / Facebook

Le grand jour du départ

Pour Clyde, cette adoption marquait la fin d'une longue attente : 831 jours passés au refuge avant de trouver un foyer pour de bon. Thor, de son côté, y aura séjourné 280 jours.

City of Tracy Animal Services a partagé sur sa page Facebook une vidéo du grand jour, celui où les 2 loulous sont partis aux côtés de Roberto. Dans cette publication, l'équipe ne cache pas sa joie : « Le personnel et les bénévoles sont aux anges pour ce duo ».

Le refuge a également voulu saluer l'engagement du bénévole bien au-delà de ces 2 adoptions. « Nous sommes tellement reconnaissants envers Roberto, non seulement d'avoir adopté ces deux-là, mais aussi pour le dévouement dont il a fait preuve à l'égard de chacun des chiens qu'il a promenés pendant qu'il était ici », poursuit la structure dans le même message.

© Facebook

Après une longue attente au refuge, Clyde et Thor ont ainsi rejoint leur nouvelle famille, celle d'un homme qui n'était venu que pour donner un coup de main...

L'info Woopets - Comment devenir bénévole dans un refuge pour animaux ?

Comme Roberto, vous souhaitez devenir bénévole dans un refuge pour aider les animaux abandonnés et contribuer à leur bien-être ? Si vous êtes motivé, patient et bienveillant, voici les étapes à suivre :