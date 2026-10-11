2 chiens restent enfermés dans une camionnette par 38 °C pendant que leur maître est au casino

Grâce à l’intervention d'un passant, 2 chiens enfermés dans un véhicule surchauffé où ils suffoquaient ont finalement été libérés. Le propriétaire, qui se trouvait dans le casino voisin, a été retrouvé et expulsé de l’établissement par les agents de sécurité.

Il ne pouvait pas rester les bras croisés face à la détresse des chiens. Aux Etats-Unis, un homme a repéré 2 canidés qui souffraient terriblement alors qu'ils étaient enfermés dans le véhicule de leur propriétaire sous un soleil de plomb. Le bon samaritain s'est empressé de leur trouver de l'aide après avoir filmé la scène et partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, rapportait Motor1.com .

L'homme en question se nomme Chris Sanchez. Il se fait appeler « @chrisasanchez4 » sur TikTok, où il a posté, le 10 septembre 2026, la vidéo où il dénonçait le traitement réservé à ces animaux par leur maître.

Les 2 chiens étaient prisonniers du pick-up Chevrolet Silverado, garé sur le parking d'un casino, alors que la température était de 38°C.

« Je descends de ma voiture et je vois ce gars juste là. Enfin, ces deux-là », peut-on entre Chris Sanchez dire dans la vidéo que relaie Motor1.com.



@chrisasanchez4 / TikTok

« C’est complètement dingue. Ce n’est pas normal »

Dans l'habitacle surchauffé de la camionnette, les chiens étaient particulièrement agités. La fenêtre légèrement ouverte ne suffisait évidemment pas à aérer l'intérieur du véhicule. Pendant que Chris Sanchez leur parlait pour tenter de les rassurer, ils continuaient de se coller contre la vitre.

« C’est complètement dingue. Je pense que je vais les signaler parce que ce n’est pas normal », s'écriait Chris Sanchez.

Ce dernier a finalement informé le service de sécurité du casino de la situation. Il s'est avéré que le propriétaire des 2 chiens se trouvait bien dans l'établissement. Les agents se sont empressés de l'en expulser.

Les quadrupèdes accompagnent donc toujours leur maître, mais au moins, ce jour-là, leur calvaire a pris fin grâce à Chris Sanchez.

Le conseil Woopets : pourquoi ne faut-il jamais laisser son chien dans une voiture, même avec les vitres ouvertes ?

Même entrouvertes, les vitres d’une voiture ne permettent pas de maintenir une température supportable pour un chien. A l’arrêt et en plein soleil, l’habitacle peut se transformer très rapidement en véritable fournaise, tandis que l’air qui entre par les fenêtres ne suffit pas à le rafraîchir.

Le risque est d’autant plus important que les chiens évacuent principalement leur chaleur en haletant. Contrairement à l’être humain, ils transpirent très peu. Une forte chaleur peut ainsi provoquer une déshydratation sévère et un coup de chaleur, susceptible d’entraîner des lésions irréversibles, voire le décès.

Il ne faut donc jamais considérer une course de quelques minutes comme sans danger. La solution la plus sûre est de laisser son animal à la maison ou de s’assurer qu’une personne puisse rester avec lui dans un endroit réellement frais et ventilé.