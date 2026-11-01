Un chien suspendu au hayon d'un pick-up, un témoin fait arrêter le conducteur qui le remet dans la benne

Le 4 octobre 2026, une témoin avait aperçu à Laredo, dans le sud de l'Etat du Texas (Etats-Unis), un chien qui pendait par sa laisse au hayon d'un pick-up, selon la police locale (Laredo Police Department). Son appel et ses images ont mis les enquêteurs sur la trace du conducteur, et l'animal a été retrouvé en vie, rapportait KGNS .

Tout est parti de ces quelques images particulièrement choquantes, où le chien apparaissait suspendu derrière la camionnette, retenu par sa laisse.

L'automobiliste témoin de la scène et auteur de la vidéo avait cherché à se faire remarquer du conducteur, qui avait fini par se ranger sur le côté. L'homme avait replacé le chien dans la benne, puis il avait repris la route.

L'auteur présumé s'est présenté au poste de police avec le chien

La personne avait ensuite contacté les forces de l'ordre pour les informer de la situation et lui transmettre les images qu'elle avait prises. Ces dernières ont aidé les policiers chargés de l'enquête à retrouver la trace de l'automobiliste.

Joe Baeza, enquêteur responsable de l’information publique au sein de la police de Laredo, a raconté la suite : une fois identifié et contacté, le suspect a dû se présenter devant les policiers, avec le chien en question.

« La personne a fini par être identifiée et contactée, puis elle a été amenée. Elle est venue avec le chien. Heureusement, l'animal était encore en vie et indemne. »

D'après les autorités locales, l'individu s'appelle Durvin Reyes et est âgé de 30 ans. Il a été arrêté et conduit à la prison du comté de Webb, une vingtaine de jours après les faits. Il devra s'expliquer de ses actes devant la justice, puisqu'il est poursuivi pour « cruauté envers un animal non destiné à l'élevage », ce qui constitue un délit mineur.

© Paul Mueller / Facebook

Le sort du chien après l'arrestation de son maître n'a pas été précisé

À cette occasion, la police de Laredo a rappelé que prendre soin d'un chien relève de la responsabilité de son propriétaire.

En revanche, elle n'a livré aucune information sur ce qui en est advenu du chien après l'arrestation de son maître. On ignore donc s'il est resté auprès de la famille de celui-ci, s'il a été retiré ou confié à une structure d'accueil.