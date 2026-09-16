Ces chiens montent dans le bus avec leur cartable pour faire leur rentrée à la garderie (vidéo)

La rentrée a visiblement fait des heureux chez PawTrips. Les chiens ont retrouvé leurs habitudes avec un enthousiasme débordant. Cartables sur le dos et queues frétillantes, ils ont offert une scène aussi attendrissante qu’insolite pour leur retour à la garderie.

On ne s'ennuie jamais à bord du bus scolaire de PawTrips, une garderie canine mobile (mobile dog daycare) desservant la région de Kitchener / Waterloo en Ontario (Canada). Tous les matins, le véhicule s'arrête devant les maisons des clients où les chiens l'attendent impatiemment. Il les emmène ensuite pour des activités de groupe, notamment sur une propriété clôturée de plus de 4 000 m2, sur des sentiers ou encore dans leur espace intérieur climatisé, selon la météo et le programme du jour. Les quadrupèdes sont ensuite ramenés chez eux par le même moyen.

Il n'y a donc rien d'étonnant de constater que les chiens sont surexcités lorsqu'ils voient le bus approcher. Ils savent qu'ils sont sur le point de retrouver leurs congénères et de passer une excellente journée.

Récemment, les « élèves » de PawTrips ont justement vécu leur propre rentrée scolaire. Ils étaient plus que ravis de retrouver le bus et leurs camarades.



kwpawtrips / Instagram

Un retour à l'école sous le signe de la joie

C'est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo mise en ligne le 30 août 2026 sur le compte Instagram de PawTrips et relayée par PetHelpful .

Dans cette séquence, on voit les chiens monter à bord à tour de rôle, la queue frétillante et portant leur petit cartable. Ils dévalent les marches, puis saluent le chauffeur et leurs copains avant de regagner sagement leurs places.

Les plus petits d'entre eux bénéficient d'un accès facilité grâce à une rampe. On voit d'ailleurs l'un de ces petits chiens s'en servir pour rejoindre ses amis.

Voici la vidéo en question :

De telles images mettent tous ceux qui les regardent de bonne humeur, et on en redemande…

Le conseil Woopets : comment savoir si une pension convient à son chien ?

Avant de choisir une garderie canine, voici quelques précautions à prendre :

Visiter les lieux au préalable, afin de vérifier la propreté, la sécurité, les activités et les espaces réservés aux chiens.

Commencer progressivement, avec une courte séance d’essai

S’assurer que les chiens sont répartis en groupes adaptés à leur taille, leur âge et leur tempérament

Observer les éventuels signes de stress (isolement, agitation…)

Une journée en garderie doit avant tout rester une expérience positive et respectueuse du rythme de chaque animal.