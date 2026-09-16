Une chienne abandonnée avec du ruban adhésif autour du museau est secourue par les employés d’un magasin

Abandonnée dans un état préoccupant, une chienne de race Berger Allemand a été prise en charge in extremis après avoir été retrouvée devant un commerce de Brewster, dans l'Etat de New York. Désormais soignée par des vétérinaires, elle sera prochainement confiée à la Putnam County SPCA, dont les enquêteurs tentent de retrouver la ou les personnes responsables de son calvaire.

Non contents de lui faire porter un collier serré à l'extrême et de la museler de manière brutale, les maîtres d'une chienne découverte et secourue dans le comté de Putnam, dans l'Etat de New York (Etats-Unis), l'ont également livrée à son sort, rapportait NBC 4 New York . Fort heureusement, les bons samaritains qui l'ont trouvée ont fait en sorte qu'elle reçoive tous les soins dont elle a besoin.

Cette triste découverte a été faite le matin du mardi 15 septembre 2026 à Brewster, par les employés d'un magasin devant lequel elle attendait désespérément qu'on lui vienne en aide.

Cette femelle Berger Allemand souffrait terriblement à cause du ruban adhésif isolant étroitement enroulé autour de son museau. Ses sauveurs se sont empressés de la réconforter avant de l'emmener à la clinique vétérinaire locale.



Putnam County SPCA

L'examen effectué sur l'animal a révélé qu'elle avait le museau enflé, ainsi que la peau irritée et endommagée à l'emplacement du ruban adhésif. Les vétérinaires ont également constaté des lésions autour du cou, vraisemblablement causées par un collier porté serré pendant une longue période avant son abandon.

Un appel à témoins lancé pour identifier les responsables

La chienne se trouve toujours à la clinique vétérinaire où elle est soignée et fait l'objet d'un suivi constant pour l'aider à s'en remettre.

Par la suite, elle sera prise en charge par la Putnam County SPCA. Cette association de protection animale a d'ailleurs déjà mobilisé son service d'enquête qui s'emploie à identifier le responsable de ces actes de maltraitance et de cet abandon. Un appel à témoins a été lancé dans l'espoir de recueillir suffisamment d'informations dans ce sens.

Le conseil Woopets : comment s'assurer que le collier de son chien n’est pas trop serré ?

Un collier doit rester confortable et ne jamais comprimer le cou du chien. Pour contrôler son ajustement, il est recommandé de pouvoir passer 2 doigts entre le collier et le cou, sans que ceux-ci soient comprimés ni que le collier puisse glisser facilement par-dessus la tête.

Une vérification régulière est également nécessaire, notamment chez les chiots et les jeunes chiens dont le gabarit évolue rapidement au cours de leur croissance. Il faut aussi contrôler l’état de la peau sous le collier, particulièrement après une promenade ou si le chien porte cet accessoire pendant de longues périodes (ce qui est fortement déconseillé).

Un collier trop serré peut provoquer des irritations, des plaies et une gêne, voire affecter le confort respiratoire de l’animal. A l’inverse, un collier trop lâche peut permettre au chien de s’en dégager et ainsi présenter un risque de fuite. L’ajustement doit donc être vérifié régulièrement pour garantir à la fois son confort et sa sécurité.