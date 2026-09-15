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Un chien aide à retrouver un octogénaire disparu depuis 2 jours dans le Vaucluse, bloqué près de chez lui


Ecrit par Elodie François dans la catégorie Sauvetages
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Michel Pons, un retraité de 83 ans, avait disparu depuis le 5 septembre 2026 à Entraigues-sur-la-Sorgue. D’importants moyens de recherche avaient été mobilisés pour le retrouver, sans succès, jusqu’à ce que les gendarmes fassent appel à un chien de Saint-Hubert pour les soutenir. Grâce à lui et à son flair, l’homme a pu être découvert, bloqué au cœur de la végétation, non loin de chez lui.

Illustration : "Un chien aide à retrouver un octogénaire disparu depuis 2 jours dans le Vaucluse, bloqué près de chez lui"
Photo d'illustration - © Pexels

C’est à Entraigues-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, que Michel Pons était porté disparu depuis le samedi 5 septembre 2026. Le retraité de 83 ans est resté introuvable pendant 2 jours, malgré les moyens déployés par les gendarmes.

Un hélicoptère et un drone pour survoler le secteur

Cette disparition inquiétante avait en effet demandé aux forces de l’ordre de mobiliser plusieurs opérations de recherches. Avec l’appui des proches, celles-ci ont eu lieu autour de la commune de résidence de l’octogénaire, et soutenues par le survol, dimanche, d’un hélicoptère et d’un drone. Mais en dépit de tous les efforts menés conjointement, Michel n’a pas été retrouvé.

L’homme enfin localisé grâce au flair d’un chien

Cependant, les recherches ne se sont pas arrêtées là. Comme le précisait le média 20 minutes, la gendarmerie a fait appel à un Chien de Saint-Hubert. Appartenant au Groupe d'investigation cynophile (GIC) de la gendarmerie, le chien a mis son flair hors norme au profit des recherches pour retrouver Michel. Pour ce type de « piste froide », la gendarmerie fait régulièrement appel à ces équipes cynophiles. En effet, les chiens sont des atouts majeurs capables d’aider à délimiter une zone de recherche à travers la végétation, ce qui a été le cas dans la disparition de Michel. Le 7 septembre, vers 10 heures, l’homme a été retrouvé vivant. Bloqué au milieu de la végétation, il se trouvait à seulement quelques centaines de mètres de son domicile.

Pris en charge par les sapeurs-pompiers, puis par le Samu, l’octogénaire était affaibli après ces 2 jours d’attente et a été hospitalisé pour récupérer et être soigné.

Photo de Elodie François

Par Elodie François
Rédactrice web

Rédactrice et correctrice freelance depuis plusieurs années, Élodie est passionnée par les mots et la langue française. Amoureuse des animaux et en particulier de son félin tigré, Samy, elle prête désormais sa plume au site Woopets.fr.

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