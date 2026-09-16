Les chiens pourraient percevoir notre peur grâce à l’odeur de la sueur humaine, selon une étude

Vous avez parfois l’impression que votre chien sait exactement quand vous êtes heureux ou quand quelque chose vous tracasse ? Et s’il ne se fiait pas seulement à votre voix ou à votre comportement ? Une étude italienne suggère en effet que nos émotions pourraient aussi se transmettre à nos compagnons à 4 pattes par notre odeur. On vous explique.

Comment votre chien sait-il que vous êtes stressé avant même que vous ne disiez un mot ? Cette question a intrigué des chercheurs, qui se sont demandé si nos émotions pouvaient laisser une véritable « signature » dans notre odeur. Le biologiste Biagio D’Aniello et son équipe de l’Université de Naples ont ainsi étudié la capacité des chiens à détecter, par leur odorat, les changements chimiques associés à différents états émotionnels humains.

Une expérience pour faire « sentir » la peur et la joie aux chiens

Pour cela, ces chercheurs italiens ont mis au point une expérience consacrée à la chimioperception des chiens (en d’autres termes, à la capacité de nos compagnons à percevoir des informations chimiques présentes dans l’environnement), en s’intéressant tout particulièrement à la transmission interspécifique des émotions.

Pour découvrir si les émotions ressenties par un humain peuvent être détectées et influencer le comportement d’un chien, des volontaires humains ont regardé des vidéos destinées à provoquer chez eux de la peur, de la joie ou un état neutre. Leur sueur apocrine, recueillie au niveau des aisselles, a ensuite été utilisée comme support de ces différentes « signatures » émotionnelles. Les odeurs ont ainsi été diffusées dans une pièce où des Labradors et des Golden Retrievers, accompagnés de leur maître et confrontés à une personne inconnue, pouvaient se déplacer librement. Les chercheurs ont alors observé leurs comportements, leurs interactions et leurs réactions physiologiques, notamment leur fréquence et leur variabilité cardiaque.

Une forme de communication invisible

Le résultat de cette expérience publié dans la revue Animal Cognition* est particulièrement intéressant : l’odeur associée à la peur a provoqué davantage de comportements liés au stress. Les chiens semblaient notamment rechercher davantage la proximité et le réconfort de leur maître, tout en ayant moins de contacts avec l’inconnu. À l’inverse, l’odeur associée à la joie semblait favoriser des comportements plus sociaux envers l’étranger. Ces observations montrent ainsi que les chiens pourraient percevoir certaines de nos émotions non seulement à travers notre voix, notre attitude ou nos expressions, mais aussi grâce à notre odeur. Leur incroyable odorat leur permettrait donc de capter des informations émotionnelles invisibles pour nous et de leur donner une véritable « odeur ».

Entre humains et chiens, la communication ne s’arrête décidément pas aux mots, aux regards ou aux intonations. Les travaux de Biagio D’Aniello et de son équipe suggèrent ainsi que nos compagnons seraient aussi capables de capter, dans les signaux chimiques que nous dégageons, des informations liées à nos émotions, notamment la peur, et d’y réagir. Pas question pour autant de dire que votre boule de poils lit dans vos pensées ou comprend vos émotions exactement comme vous : l’étude reste limitée et ne permet pas de généraliser à tous les chiens, tous les humains ou toutes les situations. Elle ouvre néanmoins une piste intéressante sur cette relation si particulière que nous entrenons avec nos compagnons et montre que, sans que nous en ayons conscience, nous transmettons peut-être à nos chiens tout un tas d’informations qu’eux savent très bien flairer.

* D'Aniello B et al., « Interspecies transmission of emotional information via chemosignals: from humans to dogs (Canis lupus familiaris) », Animal Cognition, 2018 Jan 21(1), 67-78.