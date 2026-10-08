Après la disparition de 3 enfants, un chien expert est appelé à la rescousse

Ses parents ont cherché leurs enfants durant 2 heures dans une région du Colorado (États-Unis) et ont finalement contacté une équipe qui a pu retrouver les enfants sains et saufs grâce à un membre essentiel, Archie le chien. Tout le monde reconnait l’efficacité et la précision du chien qui a déjà assuré plusieurs sauvetages dans des lieux parfois difficiles d’accès.

Archie œuvre aux côtés du shérif Andy Rohrich au sein du bureau du comté de Chaffee, explique People. Il y a peu l’équipe a reçu un appel de parents paniqués après la disparition de leurs 3 enfants de moins de 10 ans au niveau du Midland Bike Trail, une voie cyclable où la famille s’était rendue.

Une disparition inquiétante

C’est vers 9 heures du matin que ces parents ont constaté la disparition des enfants. L’angoisse est montée lorsqu’après plus de 2 heures de recherches aucune trace n’a été identifiée. Très rapidement après le signalement, la police de la région a déployé les moyens nécessaires. Des drones et des hélicoptères ont tourné au-dessus de la zone concernée, mais c’est un agent canin qui a permis d’accélérer les événements.

La bonne direction

C’est le flair du chien qui a orienté les équipes dans la bonne direction. Au bout de quelques heures, la présence des 3 enfants a été repérée, et ils ont pu être ramenés auprès de leurs parents. Le shérif Andy Rohrich explique : « Je ne peux qu’imaginer la panique qu’ils ont dû ressentir », avant de mettre en lumière son équipe : « Nous sommes tellement chanceux dans le comté de Chaffee d’avoir une équipe de recherche et de sauvetage aussi hautement qualifiée et dévouée ». Bien-sûr, le shérif n’oublie pas le « copain Arch », le maillon indispensable de cette équipe.

En bonne santé, les enfants ont rejoint leurs parents et peuvent profiter de la suite de leurs vacances au camping.

Quelles sont les races de chiens les plus utilisées pour le sauvetage ?

Certains chiens ont des prédispositions génétiques leur permettant d’intervenir efficacement lors de missions de sauvetage. Parmi les races les plus répandues, on retrouve :