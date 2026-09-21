Un chien enchaîné reçoit chaque jour la visite d’une femme, qui finit par l’accueillir chez elle

Grâce à une vidéo devenue virale sur Instagram, les internautes ont pu découvrir, le 27 juillet 2026, l’histoire émouvante de Pinky, un chien auparavant négligé par ses propriétaires. Enchaîné devant la maison, il a eu la chance d’être remarqué par une bonne samaritaine qui a refusé de détourner les yeux face à sa détresse. À force de persuasion et après avoir pris soin du chien comme il le pouvait pendant quelque temps, la sauveuse de Pinky a enfin pu l’accueillir sous son toit, où celui-ci reçoit tous les soins et l’attention qu’il méritait depuis toujours. En famille d’accueil, l’adorable chien noir et blanc a droit à sa seconde chance.

Dans cette vidéo diffusée sur le compte Instagram @pinkyssecondchance , on apprend par la sauveteuse de Pinky que ses maîtres n’avaient pas les moyens de s’occuper de leur chien de la bonne façon ni de faire soigner ses problèmes de santé. Enchaîné devant la maison, le pauvre toutou était négligé, presque livré à lui-même, jusqu’à ce que cette bonne samaritaine le remarque.

Elle a refusé de détourner le regard

Déterminée à aider Pinky, la sauveteuse a fait en sorte de prendre soin de lui à sa manière, en revenant le voir jour après jour, tandis qu’elle tentait de convaincre ses maîtres de la laisser accueillir leur chien sous son toit. À force de persévérance, elle a fini par les convaincre et a pu offrir une maison à Pinky, ainsi que les soins qu’il nécessitait. « Chaque sauvetage commence par quelqu’un qui décide de s’en occuper » : ce sont les mots qui apparaissent en légende de la vidéo, relayée par le média DogTime , qui montre la manière dont la vie de Pinky a basculé pour lui offrir la seconde chance qu’il méritait.

« Un chien négligé a droit à une seconde chance. »