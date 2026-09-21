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Un chien enchaîné reçoit chaque jour la visite d’une femme, qui finit par l’accueillir chez elle


Ecrit par Elodie François dans la catégorie Emotion
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Grâce à une vidéo devenue virale sur Instagram, les internautes ont pu découvrir, le 27 juillet 2026, l’histoire émouvante de Pinky, un chien auparavant négligé par ses propriétaires. Enchaîné devant la maison, il a eu la chance d’être remarqué par une bonne samaritaine qui a refusé de détourner les yeux face à sa détresse. À force de persuasion et après avoir pris soin du chien comme il le pouvait pendant quelque temps, la sauveuse de Pinky a enfin pu l’accueillir sous son toit, où celui-ci reçoit tous les soins et l’attention qu’il méritait depuis toujours. En famille d’accueil, l’adorable chien noir et blanc a droit à sa seconde chance.

Illustration : "Un chien enchaîné reçoit chaque jour la visite d’une femme, qui finit par l’accueillir chez elle"
© @pinkyssecondchance / Instagram

Dans cette vidéo diffusée sur le compte Instagram @pinkyssecondchance, on apprend par la sauveteuse de Pinky que ses maîtres n’avaient pas les moyens de s’occuper de leur chien de la bonne façon ni de faire soigner ses problèmes de santé. Enchaîné devant la maison, le pauvre toutou était négligé, presque livré à lui-même, jusqu’à ce que cette bonne samaritaine le remarque.

Elle a refusé de détourner le regard

Déterminée à aider Pinky, la sauveteuse a fait en sorte de prendre soin de lui à sa manière, en revenant le voir jour après jour, tandis qu’elle tentait de convaincre ses maîtres de la laisser accueillir leur chien sous son toit. À force de persévérance, elle a fini par les convaincre et a pu offrir une maison à Pinky, ainsi que les soins qu’il nécessitait. « Chaque sauvetage commence par quelqu’un qui décide de s’en occuper » : ce sont les mots qui apparaissent en légende de la vidéo, relayée par le média DogTime, qui montre la manière dont la vie de Pinky a basculé pour lui offrir la seconde chance qu’il méritait.

« Un chien négligé a droit à une seconde chance. »

Devenue virale, la séquence a de quoi émouvoir, et a récolté plus de 12 000 mentions « j’aime », ainsi que de nombreux commentaires d’internautes attendris par le geste de cette sauveteuse au grand cœur. Et en parcourant le compte Instagram de son nouveau parent d’accueil, on se rend compte à quel point cette nouvelle chance a été bénéfique pour lui. Pinky a même un nouveau frère canin dont on peut suivre les aventures sur un autre compte @yotethedog. Sa famille d’accueil, heureuse de l’avoir secouru, a même montré la première nuit de Pinky passée sous leur toit, et en voyant le toutou remuer la queue frénétiquement et son air enjoué, on ne peut douter une minute qu’il se sentira bien dans ce nouveau foyer.

Photo de Elodie François

Par Elodie François
Rédactrice web

Rédactrice et correctrice freelance depuis plusieurs années, Élodie est passionnée par les mots et la langue française. Amoureuse des animaux et en particulier de son félin tigré, Samy, elle prête désormais sa plume au site Woopets.fr.

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