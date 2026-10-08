Après 2 ans derrière les barreaux, ces 2 sœurs rêvent enfin d'une vraie vie de chien

Elles étaient 2 petits chiots « en trop ». Aujourd'hui, Nora et Notka ont 2 ans et connaissent surtout la vie derrière les barreaux. Pourtant, derrière leur timidité se cachent 2 chiennes câlines qui n'attendent qu'une chose : découvrir enfin ce qu'est la vie auprès d'une famille aimante.

Née en février 2025 d’une belle histoire d’adoption au refuge de Kropyvnytsky, en Ukraine, l’association HDF_Terre de Providence œuvre pour offrir une nouvelle chance aux animaux victimes d’abandon, de maltraitance et de la guerre, en collaboration avec des militaires et des ONG locales. Parmi ses petits rescapés se trouvent Nora et Notka, 2 adorables chiennes croisées qui espèrent chacune trouver une famille aimante en France.

Une histoire tristement commune…

L’histoire de Nora et de sa sœur Notka est tristement banale : nées comme des « chiots en trop », ces petites chiennes ont été abandonnées et ont grandi derrière les barreaux, au refuge, sans jamais connaître la douceur d’une maison ni les joies simples de la vie de famille.

NORA Race : Croisé Âge : 2 ans et 9 mois Localisation : Ukraine Ukraine Association : HDF_ Terre de Providence Rencontrer NORA

Aujourd’hui âgées de presque 3 ans et pesant environ 12 kg, ces 2 sœurs restent peureuses face à l’inconnu, mais elles deviennent de véritables petites boules d’affection une fois en confiance.

NOTKA Race : Royal Bourbon Âge : 2 ans et 9 mois Localisation : Ukraine Ukraine Association : HDF_ Terre de Providence Rencontrer NOTKA

Après 2 années dans un box, elles méritent de découvrir enfin tout ce qu’elles n’ont jamais eu : un foyer, des balades, des découvertes et surtout, une famille qui leur montrera que certains humains savent aussi aimer.

© HDF_Terre de Providence

L'espoir d’une nouvelle vie en France

L’adoption de Nora et/ou de Notka demandera de la patience, de la douceur et beaucoup de bienveillance. Elles commencent tout juste à apprendre la marche en laisse et auront besoin de poursuivre cet apprentissage, de découvrir progressivement le monde extérieur et de comprendre les petits codes de la vie en maison. Il faudra donc leur laisser le temps de prendre leurs marques et de gagner en confiance.

© HDF_Terre de Providence

« Le caractère présenté est celui que nous connaissons au refuge, il peut s'épanouir chez vous, mais le temps d'adaptation nécessaire peut être long. Durant ce laps de temps, le caractère de votre chien peut légèrement différer », précise l’association sur la fiche d’adoption de Nora sur Animaux.fr.

Ayant grandi ensemble en Ukraine, Nora et Notka sont aujourd’hui adoptables en France, ensemble ou séparément, afin que chacune puisse trouver la famille qui lui correspond et commencer, à son rythme, une nouvelle histoire.

« Et si nous leur offrions un peu d’humanité en leur montrant la vraie vie d’un chien domestique ? Loin de la cage. Loin de la solitude. Loin de la guerre. », demande l’association HDF_Terre de Providence. Et vous, seriez-vous prêt à leur ouvrir votre cœur ?

Pour en savoir plus sur ces 2 adorables chiennes (compatibilités, conditions de rapatriement…) et contacter l’association HD_Terre de Providence, rendez-vous sur la fiche d’adoption Animaux.fr de Nora ou sur celle de Notka.