Incapable de marcher, cette chatte voyage d'une pièce à l'autre dans la capuche de son père d'accueil
Atteinte d'un développement insuffisant du cervelet qui l'empêche de marcher et même de se tenir debout, Present a été recueillie par l'association Urban Cat Coalition, à Milwaukee dans le Wisconsin. Depuis, la petite chatte vit dans une famille d'accueil et attend des adoptants patients.
Son histoire a été relayée par Love Meow. La petite femelle souffre d'hypoplasie cérébelleuse : son cervelet s'est mal formé, ce qui lui ôte toute assurance dans ses déplacements et donne à ses gestes une allure peu habituelle. À son arrivée à l'association, elle ne tenait pas sur ses pattes et ne parvenait pas à avancer.
Une volonté de vivre admirable
Une fois installée chez ses parents d'accueil, elle a néanmoins révélé une forte volonté de vivre. Dans ce nouvel environnement, la boule de poils tigrée tentait d'avancer et, à chaque chute, se remettait aussitôt sur ses pattes.
Pour changer de pièce, Present a trouvé sa propre solution : se glisser dans la capuche du sweatshirt de son père d'accueil et se laisser porter.
Affection et patience
Ce qu'elle apprécie par-dessus tout, ce sont les câlins de ses bienfaiteurs. Patients et compréhensifs, ceux-ci l'épaulent dans des gestes qu'un autre chat accomplirait seul, à commencer par le passage à la litière. « Il suffit qu'on la tienne droite dans sa litière et qu'on lui prenne la patte arrière pour qu'elle puisse faire ses besoins facilement », expliquent-ils à Love Meow.
Au moment des repas, un petit harnais spécial la maintient droite. L'accessoire fait aussi office de thérapie douce, puisqu'il l'aide à étirer et à muscler son corps.
La quête d'une famille aimante pour Present
Son handicap ne l'empêche pas de s'amuser. Ses accueillants ont mis de nombreux jouets à sa portée, qu'elle attrape entre ses pattes et mordille sur le canapé, avant de s'y accorder de longues siestes une fois la partie terminée.
La nuit, elle dort dans un petit nid douillet aménagé pour elle, où elle ne risque rien. Reste à lui trouver un foyer : Urban Cat Coalition souhaite confier Present à une famille d'adoption patiente, dévouée et affectueuse, qui aura le temps nécessaire pour la voir progresser.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
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