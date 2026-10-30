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Incapable de marcher, cette chatte voyage d'une pièce à l'autre dans la capuche de son père d'accueil


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Atteinte d'un développement insuffisant du cervelet qui l'empêche de marcher et même de se tenir debout, Present a été recueillie par l'association Urban Cat Coalition, à Milwaukee dans le Wisconsin. Depuis, la petite chatte vit dans une famille d'accueil et attend des adoptants patients.

Illustration : "Incapable de marcher, cette chatte voyage d'une pièce à l'autre dans la capuche de son père d'accueil"
© Urban Cat Coalition

Son histoire a été relayée par Love Meow. La petite femelle souffre d'hypoplasie cérébelleuse : son cervelet s'est mal formé, ce qui lui ôte toute assurance dans ses déplacements et donne à ses gestes une allure peu habituelle. À son arrivée à l'association, elle ne tenait pas sur ses pattes et ne parvenait pas à avancer.

Une volonté de vivre admirable

Une fois installée chez ses parents d'accueil, elle a néanmoins révélé une forte volonté de vivre. Dans ce nouvel environnement, la boule de poils tigrée tentait d'avancer et, à chaque chute, se remettait aussitôt sur ses pattes.

Pour changer de pièce, Present a trouvé sa propre solution : se glisser dans la capuche du sweatshirt de son père d'accueil et se laisser porter.

Le chaton tigré sort la tête de la capuche d'un sweat gris
© Urban Cat Coalition

Affection et patience

Ce qu'elle apprécie par-dessus tout, ce sont les câlins de ses bienfaiteurs. Patients et compréhensifs, ceux-ci l'épaulent dans des gestes qu'un autre chat accomplirait seul, à commencer par le passage à la litière. « Il suffit qu'on la tienne droite dans sa litière et qu'on lui prenne la patte arrière pour qu'elle puisse faire ses besoins facilement », expliquent-ils à Love Meow.

Le chaton endormi, la tête posée contre une personne
© Urban Cat Coalition

Au moment des repas, un petit harnais spécial la maintient droite. L'accessoire fait aussi office de thérapie douce, puisqu'il l'aide à étirer et à muscler son corps.

Le chaton debout dans un harnais bleu suspendu à un portique
© Urban Cat Coalition

La quête d'une famille aimante pour Present

Son handicap ne l'empêche pas de s'amuser. Ses accueillants ont mis de nombreux jouets à sa portée, qu'elle attrape entre ses pattes et mordille sur le canapé, avant de s'y accorder de longues siestes une fois la partie terminée.

Allongée sur un canapé rouge, la chatte mord une pelote brillante
© Urban Cat Coalition

La nuit, elle dort dans un petit nid douillet aménagé pour elle, où elle ne risque rien. Reste à lui trouver un foyer : Urban Cat Coalition souhaite confier Present à une famille d'adoption patiente, dévouée et affectueuse, qui aura le temps nécessaire pour la voir progresser.

Le chaton sort la tête d'un tas de couvertures roses dans sa caisse
© Urban Cat Coalition
Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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