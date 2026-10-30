Incapable de marcher, cette chatte voyage d'une pièce à l'autre dans la capuche de son père d'accueil

Atteinte d'un développement insuffisant du cervelet qui l'empêche de marcher et même de se tenir debout, Present a été recueillie par l'association Urban Cat Coalition, à Milwaukee dans le Wisconsin. Depuis, la petite chatte vit dans une famille d'accueil et attend des adoptants patients.

Son histoire a été relayée par Love Meow. La petite femelle souffre d'hypoplasie cérébelleuse : son cervelet s'est mal formé, ce qui lui ôte toute assurance dans ses déplacements et donne à ses gestes une allure peu habituelle. À son arrivée à l'association, elle ne tenait pas sur ses pattes et ne parvenait pas à avancer.

Une volonté de vivre admirable

Une fois installée chez ses parents d'accueil, elle a néanmoins révélé une forte volonté de vivre. Dans ce nouvel environnement, la boule de poils tigrée tentait d'avancer et, à chaque chute, se remettait aussitôt sur ses pattes.

Pour changer de pièce, Present a trouvé sa propre solution : se glisser dans la capuche du sweatshirt de son père d'accueil et se laisser porter.

© Urban Cat Coalition

Affection et patience

Ce qu'elle apprécie par-dessus tout, ce sont les câlins de ses bienfaiteurs. Patients et compréhensifs, ceux-ci l'épaulent dans des gestes qu'un autre chat accomplirait seul, à commencer par le passage à la litière. « Il suffit qu'on la tienne droite dans sa litière et qu'on lui prenne la patte arrière pour qu'elle puisse faire ses besoins facilement », expliquent-ils à Love Meow.

© Urban Cat Coalition

Au moment des repas, un petit harnais spécial la maintient droite. L'accessoire fait aussi office de thérapie douce, puisqu'il l'aide à étirer et à muscler son corps.

© Urban Cat Coalition

La quête d'une famille aimante pour Present

Son handicap ne l'empêche pas de s'amuser. Ses accueillants ont mis de nombreux jouets à sa portée, qu'elle attrape entre ses pattes et mordille sur le canapé, avant de s'y accorder de longues siestes une fois la partie terminée.

© Urban Cat Coalition

La nuit, elle dort dans un petit nid douillet aménagé pour elle, où elle ne risque rien. Reste à lui trouver un foyer : Urban Cat Coalition souhaite confier Present à une famille d'adoption patiente, dévouée et affectueuse, qui aura le temps nécessaire pour la voir progresser.