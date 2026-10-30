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Un chaton dort 2 heures dans la gamelle d’un Labrador après avoir été recueilli en forêt


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Une jeune femme et Fred, son Labrador Retriever, étaient partis pour 5 heures de marche en forêt lorsqu'ils ont croisé en chemin un tout petit chaton noir, qui semblait livré à lui-même en pleine nature. Le petit félin a fini le parcours à leurs côtés, puis a reçu un nom et rejoint leur foyer.

Illustration : "Un chaton dort 2 heures dans la gamelle d’un Labrador après avoir été recueilli en forêt"
© @bytarzana / Instagram

Son histoire, relayée par PetHelpful , a été filmée par la randonneuse elle-même : la vidéo, publiée sur le compte @bytarzana sur Instagram, montre un tout petit chat à la robe noire au milieu de la nature, apparemment livré à lui-même. Loin de prendre la fuite, il est venu aussitôt au contact de la jeune femme et de son chien.

Un petit chaton noir assis sur des graviers, entouré de feuilles mortes
© @bytarzana / Instagram

L'amitié au premier regard

Fred, de son côté, a accueilli le nouveau venu avec douceur : le Labrador Retriever noir a approché son museau pour le renifler tout en le fixant du regard. Les présentations faites, le chaton a poursuivi la randonnée avec eux.

Le chaton noir tenu en l'air par une main, face au museau du grand chien noir
© https://www.instagram.com/bytarzana/

Le sac à dos de la randonneuse a d'abord servi de nid au nouveau venu, qui y a trouvé chaleur et tranquillité. Les kilomètres défilant, le minet a toutefois semblé supporter de plus en plus mal cet abri refermé sur lui.

Le chaton au poil duveteux installé dans une poche en tissu noir sur un sentier
© https://www.instagram.com/bytarzana/

Une sieste de 2 heures dans un bol

La jeune femme a alors eu une idée : elle a déposé le chaton, avec précaution, dans la gamelle d'eau de Fred. Le récipient a visiblement rassuré le petit chat, qui y a trouvé le sommeil et n'en est pas ressorti avant l'arrivée, 2 heures de marche plus tard.

Gros plan sur le chaton endormi, les yeux fermés, la tête posée sur un tissu rouge
© https://www.instagram.com/bytarzana/

Les images ont beaucoup fait réagir : entre gratitude et attendrissement devant ce chaton assoupi dans le bol du chien, nombre d'internautes ont aussi avancé l'idée qu'une confiance aussi immédiate trahissait un animal abandonné plutôt qu'un vrai sauvage, une hypothèse que rien dans le récit ne permet de confirmer.

Fred est officiellement devenu le frère de Bowkie

Lorsque l'histoire a été diffusée, 7 mois avaient passé depuis cette journée en forêt. Le chaton croisé en randonnée a grandi et répond désormais au nom de Bowkie. Il vit pour de bon auprès de Fred et de sa maîtresse, et le récit décrit entre les 2 animaux une complicité pleine de tendresse, le Labrador faisant figure de « frère ».

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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