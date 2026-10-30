« 6 757 € restent encore à payer » : ces bénévoles ont dû suspendre l'accueil de nouveaux chats

Avec 51 prises en charge en seulement 3 mois et des milliers d'euros de frais vétérinaires à régler, l'association Paroles de Chats (basée à Coussay-les-Bois) traverse une période particulièrement difficile. Malgré les 43 adoptions enregistrées cet été, ses finances ne lui permettent plus de poursuivre les prises en charge, qu'elle a actuellement stoppées.

De juillet à septembre 2026, les bénévoles de l'association Paroles de Chats ont fait face à un rythme d'activité sans précédent. En 3 mois, elle a pris 51 félins sous son aile. Un chiffre qui donne le vertige à cette petite structure, quand on sait que jusqu'ici, une cinquantaine de prises en charge représentant plutôt... le volume d'une année entière.

Urgences, familles d'accueil mobilisées au pied levé, chatons orphelins biberonnés... Les volontaires n'ont pas ménagé leurs efforts pour répondre aux besoins de leurs protégés.

© Association Paroles de Chats

Une quarantaine de chats adoptés

Heureusement, cette période éprouvante a aussi été marquée par de belles histoires. Au total, 43 matous ont trouvé leur famille pour la vie ! Parmi les chanceux, il y a Zouby. Ce moustachu, sorti d'une situation de maltraitance, a pu tourner la page après une longue année d'attente.

Autre histoire touchante ? Celle de Laïus, recueilli dans la rue et porteur du calicivirus. Le petit félin a enchainé les consultations vétérinaires et a dû subir une extraction de dents. Malgré ses problèmes de santé, il a trouvé chaussure à sa patte.

© Association Paroles de Chats

Un été sous haute tension pour les associations de protection animale

Derrière ces belles adoptions, la réalité du terrain a été particulièrement difficile. Parmi les 51 chats sauvés, plusieurs femelles sauvages étaient accompagnées de leurs portées. Des chatons, âgés de quelques semaines seulement, nécessitaient aussi une surveillance constante. Fin août, l'association a même ouvert ses portes à plusieurs félins dans le besoin, issus d'une même colonie.

À ces sauvetages se sont ajoutés des soins vétérinaires importants. Identification, vaccination, tests de santé, stérilisation... Chaque arrivée a entraîné des dépenses, auxquelles se sont ajoutés parfois des traitements, des examens spécialisés ou encore des interventions lourdes. L'accumulation des soucis de santé de certains moustachus a fait grimper la facture...

« L'association traverse actuellement une période financière plus que difficile qui nous à contraint à stopper les prises en charge, explique Paroles de Chats au micro de Woopets, les dons sont plus que jamais difficiles à trouver et notre dette vétérinaire est importante après un été à faire l'équivalent d'une année complète de soins... » Elle a d'ailleurs lancé une cagnotte en ligne pour pouvoir poursuivre sa mission qui lui tient à cœur. « 4 877 € de factures vétérinaires déjà réglés grâce à votre générosité… mais 6 757 € restent encore à payer », précise-t-elle sur HelloAsso.

En plus des dons financiers, il est possible d'adopter un animal. Tous ses petits pensionnaires aux pattes de velours n'ont pas encore trouvé leur foyer idéal ! Certains attendent toujours une famille prête à leur offrir une vie stable, de l'affection et les soins dont ils ont besoin.