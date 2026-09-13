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Cette chienne est sauvée d’une maison surpeuplée, puis donne naissance à 8 chiots quelques jours plus tard


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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8 petits Teckels sont venus apporter une formidable note d’espoir à l’histoire de 21 chiens sauvés en Floride. Quelques jours après leur prise en charge, l’une des femelles a donné naissance à une portée en parfaite santé. Désormais choyés par les équipes de la Humane Society of Tampa Bay, les nouveau-nés devront encore patienter avant de pouvoir, à leur tour, rejoindre des familles aimantes.

Illustration : "Cette chienne est sauvée d’une maison surpeuplée, puis donne naissance à 8 chiots quelques jours plus tard"
© Humane Society of Tampa Bay / Facebook

La Humane Society of Tampa Bay, en Floride (Etats-Unis), avait récemment secouru 21 chiens, des Teckels pour la plupart, qui étaient détenus dans une maison surpeuplée et insalubre dans le comté de Pinellas.

D'après Sherry Silk, présidente-directrice générale de l'asso, les canidés en question étaient couverts de puces et leurs dents étaient en très mauvais état au moment de leur sauvetage.

« Pour beaucoup d’entre eux, tant de choses que nous considérons comme normales sont totalement nouvelles, raconte Humane Society of Tampa Bay. Ils découvrent ce que signifie se sentir en sécurité, être pris en charge, explorer, jouer et faire confiance aux personnes qui les entourent. »

Ils ont été examinés, soignés, nourris et réconfortés. Parmi eux figuraient plusieurs femelles enceintes, dont une qui a mis bas quelques jours seulement après sa prise en charge par l'association.

Illustration de l'article : Retirée d'une maison surpeuplée avec 20 autres chiens, cette Teckel met bas quelques jours plus tard
Humane Society of Tampa Bay / Facebook

8 chiots nouveau-nés s'ajoutent au 21 chiens sauvés

La Teckel a, en effet, donné naissance à 8 adorables chiots en bonne santé le dimanche 30 août 2026, rapportait WFLA. La Humane Society of Tampa Bay a annoncé la nouvelle le surlendemain sur sa page Facebook.

La publication comporte des photos des bébés et de leur mère, dont le soulagement et le bonheur sont palpables.

Certains parmi les rescapés sont déjà proposés à l'adoption par l'association floridienne. Les chiots, eux, ne pourront l'être que lorsqu'ils auront atteint l'âge de 8 à 10 semaines. Les responsables du refuge s'emploient à leur trouver des familles patientes et attentionnées.

Le conseil Woopets : pourquoi faut-il attendre avant d’adopter un chiot ?

Même lorsqu’ils sont en parfaite santé, les chiots ont besoin de temps auprès de leur mère et de leur fratrie pour poursuivre leur développement. Cette période leur permet notamment d’apprendre les codes de communication canine, de mieux contrôler leur morsure et de gagner progressivement en autonomie.

Il est également important de rappeler que la socialisation continue après l’adoption : rencontres positives avec des humains, des congénères et d'autres animaux contribuent à en faire un chien adulte plus à l’aise face aux nouveautés.

Enfin, pour un chiot ayant vécu des débuts difficiles, comme ceux issus d’un sauvetage, il est particulièrement important de respecter son rythme et de privilégier la douceur plutôt que de multiplier les stimulations.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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