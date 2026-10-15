Il y a quelques jours, une toiletteuse canine mobile s'est arrêtée devant une supérette de Californie et a remarqué un petit animal qui dépassait des buissons bordant le parking. Il s'agissait de Benito, un Chihuahua abandonné là avec sa caisse de transport et ses gamelles. Son histoire, relayée par The Dodo , ne s'est heureusement pas arrêtée là...

On s'arrête souvent devant une supérette pour une course rapide, sans imaginer y croiser un animal abandonné. C'est pourtant ce qui est arrivé à cette toiletteuse : un petit Chihuahua avait été laissé avec toutes ses affaires, une caisse de transport, une gamelle de nourriture et une gamelle d'eau.

Quand la toiletteuse s'est approchée de ce chiot resté seul, le toutou, visiblement anxieux, s'est réfugié dans sa caisse. Elle en a alors profité pour refermer la porte, puis a appelé un refuge local à l'aide.

© Let's Rescue Dogs

Des bénévoles arrivés avant le refuge

Le refuge contacté est décrit comme une structure entièrement en intérieur, peu ventilée et affichant un taux d'euthanasie élevé. Lorsque la nouvelle est parvenue à l'association Let's Rescue Dogs, ses membres, inquiets, ont rapidement envoyé Cynthia Lopez, l'une de ses bénévoles, récupérer le chiot avant l'arrivée du personnel du refuge.

Benito s'est ainsi retrouvé en sécurité chez Elena Rodriguez, la fondatrice de l'association, qui a eu le cœur brisé devant cette boule de poils marquée par le temps passé seule. « On voyait à quel point il était perdu et terrifié. », a-t-elle confié à The Dodo.

© Let's Rescue Dogs

Un jouet pour gagner sa confiance

Chez elle, Elena Rodriguez a aménagé un coin confortable dans sa salle de bains afin que Benito puisse décompresser, puis elle lui a proposé de petits morceaux de nourriture pour tenter de gagner sa confiance.

Elle a fini par lui tendre un jouet, et c'est là que tout a changé. « Il était tellement content de l'avoir, et nous avons commencé une petite partie de tir à la corde ensemble. », raconte-t-elle. Cette partie de tir à la corde a suffi : Benito s'est senti à l'aise avec elle, et elle a enfin pu lui donner un bain !

En attendant sa famille pour la vie

Propre et plus assuré, le Chihuahua est ensuite sorti dans le jardin pour rencontrer les autres chiens secourus dont s'occupe sa bienfaitrice. Il a couru dans l'herbe avec ses nouveaux amis, visiblement ravi d'être en sécurité.

© Let's Rescue Dogs

Aujourd'hui, Benito vit en famille d'accueil et attend sa famille pour la vie. Elena Rodriguez se réjouit qu'il ait atterri au bon endroit et espère qu'il trouvera bientôt les siens. « Il a une vraie joie de vivre et tellement d'amour dans son tout petit corps. », glisse-t-elle.

« Le voir comprendre qu'il était en sécurité et passer de ce petit chiot terrifié à un garçon plein d'énergie, heureux et bondissant, c'est tout l'intérêt de ce travail. », assure Elena. Une bien jolie conclusion...