Des ouvriers sauvent un chaton dans la ferraille, puis l’un d’eux le met à l’abri (vidéo)

Au milieu des tôles et des pièces métalliques d'une casse, des ouvriers ont repéré une minuscule boule de poils qui tentait de s'extraire d'un tas de ferraille fraîchement livré. Couvert de crasse, amorphe, les yeux à peine ouverts, le chaton n'avait presque plus de force. Son histoire ne s'arrête pourtant pas à cette découverte…

On ne s'attend vraiment pas à croiser de la vie dans un chargement de ferraille. C'est pourtant ce qui est arrivé à l'équipe d'une casse dont l'histoire a été relayée par The Dodo : alors qu'ils s'affairaient sur une livraison de métal toute récente, les ouvriers ont remarqué une forme qui détonnait au milieu des pièces. Il leur a suffi de regarder de plus près pour tomber sur un minuscule chaton : coincé parmi les débris, le petit cherchait tant bien que mal à s'en éloigner.

© @michaels_scrap_life / TikTok

Le petit rescapé ne réagissait presque plus et ses paupières s'entrouvraient à peine, ce qui a laissé penser à ses sauveteurs qu'il était encore tout jeune. D'où venait-il ? Impossible à dire. Une chose est sûre : il a été découvert juste à temps.

Un parcours mouvementé avant le sauvetage

Sur TikTok, le compte @michaels_scrap_life, qui a raconté l'épisode dans une vidéo, a souligné ce que le petit félin venait de traverser. « Le chaton a énormément de chance : non seulement il est arrivé dans un chargement de ferraille déversé au sol, mais il a aussi été déplacé avec des engins lourds », y explique-t-il. Autant dire que le minou revenait de loin !

Parmi l'équipe, un ouvrier connaissait bien les chatons et s'est proposé de ramener le bébé chez lui. Un soulagement pour ses collègues, ravis de savoir que le petit avait un endroit où aller. « C'est une situation malheureuse, mais ce sont les meilleures circonstances comparé à ce qui aurait pu arriver », a résumé @michaels_scrap_life.

Une chatte l'accepte parmi les siens

Une fois le rescapé à l'abri, l'ouvrier a contacté un ami. Heureux hasard : la chatte de celui-ci venait tout juste de mettre bas. Il a donc conduit le chaton jusqu'à elle et l'a glissé au milieu de sa portée.

La réaction n'a pas tardé. La chatte a visiblement considéré le nouveau venu comme l'un de ses propres petits : elle l'a nettoyé et veille désormais sur lui en vraie experte. Auprès de cette mère d'accueil, l'orphelin de la ferraille a désormais trouvé sa place dans la portée.

© @michaels_scrap_life / TikTok

Le temps de grandir

Ce nid d'adoption restera le sien le temps qu'il prenne des forces et atteigne l'âge requis pour être placé. L'ouvrier veillera ensuite à lui trouver une famille aimante pour la vie.

Du côté de la casse, tout le monde aime les chats, et l'équipe était triste de ne pas pouvoir garder le petit sur place. Ses sauveteurs se consolent toutefois en le sachant choyé comme il le mérite. Après la tôle froide, la chaleur d'une portée… la suite s'annonce bien plus douce pour ce petit chat !