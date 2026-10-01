Ce Labrador obsédé par la piscine refuse d'en sortir malgré une pluie battante (vidéo)

Malgré les années qui passent, Buster n’a visiblement rien perdu de son amour pour l’eau. Même sous un violent orage, le Labrador a trouvé le moyen de rejoindre sa piscine. Sa maîtresse a pourtant tout tenté pour l’en empêcher, mais le chien a une nouvelle fois prouvé que rien ne pouvait rivaliser avec son irrésistible envie de se baigner.

Buster, un adorable Labrador Retriever de 8 ans, est la vedette du compte TikTok « @bustersworld4 » qui réunit 1,7 million de followers. Nous vous avions déjà parlé de lui à plusieurs reprises, notamment dans cet article au sujet de sa réaction face à la pluie qui contrastait fortement avec celle de son frère Scooby.

Alors qu'il pleuvait, Buster s'était empressé de plonger dans la piscine alors que son congénère préférait s'offrir une bonne sieste au sec.

La baignade quoi qu'il arrive

Vous l'aurez compris, Buster est véritablement obsédé par la piscine et par les baignades en général. Il ne rate jamais une occasion de s'adonner à sa passion, et ce, quelles que soient les circonstances et les conditions météorologiques.

Après la première vidéo postée en septembre 2024, la propriétaire explique que tout le monde lui demandait si Buster avait changé, s'il se comportait enfin en chien adulte et si la pluie le dissuadait désormais de nager.

Elle en a apporté la réponse dans une nouvelle séquence hilarante, mise en ligne le 21 septembre 2026, devenue virale avec 2,1 millions de vues au compteur et relayée par Parade Pets . La voici :

L'incorrigible Buster

Le jour où ces images ont été filmées, un orage avait éclaté, et sa maîtresse avait bien essayé de l'empêcher de sauter dans la piscine. C'était peine perdue.

L'appel de la baignade a été plus fort que tout. Elle a eu beau lui courir après et le rappeler à la raison, rien n'y a fait ; le chien a joyeusement pataugé sous une pluie battante et semblait particulièrement fier de son coup.



@bustersworld4 / TikTok

Le conseil Woopets : que faire si un orage éclate pendant une baignade avec son chien ?

Piscine, lac, rivière ou plage… Si un orage se déclenche alors que votre chien se baigne, mieux vaut interrompre immédiatement l’activité et vous mettre à l’abri. La foudre peut frapper aussi près des points d’eau et les conditions météorologiques peuvent rapidement rendre une baignade dangereuse. Voici quelques précautions à prendre :