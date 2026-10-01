Ce Labrador obsédé par la piscine refuse d'en sortir malgré une pluie battante (vidéo)
Malgré les années qui passent, Buster n’a visiblement rien perdu de son amour pour l’eau. Même sous un violent orage, le Labrador a trouvé le moyen de rejoindre sa piscine. Sa maîtresse a pourtant tout tenté pour l’en empêcher, mais le chien a une nouvelle fois prouvé que rien ne pouvait rivaliser avec son irrésistible envie de se baigner.
Buster, un adorable Labrador Retriever de 8 ans, est la vedette du compte TikTok « @bustersworld4 » qui réunit 1,7 million de followers. Nous vous avions déjà parlé de lui à plusieurs reprises, notamment dans cet article au sujet de sa réaction face à la pluie qui contrastait fortement avec celle de son frère Scooby.
Alors qu'il pleuvait, Buster s'était empressé de plonger dans la piscine alors que son congénère préférait s'offrir une bonne sieste au sec.
La baignade quoi qu'il arrive
Vous l'aurez compris, Buster est véritablement obsédé par la piscine et par les baignades en général. Il ne rate jamais une occasion de s'adonner à sa passion, et ce, quelles que soient les circonstances et les conditions météorologiques.
Après la première vidéo postée en septembre 2024, la propriétaire explique que tout le monde lui demandait si Buster avait changé, s'il se comportait enfin en chien adulte et si la pluie le dissuadait désormais de nager.
Elle en a apporté la réponse dans une nouvelle séquence hilarante, mise en ligne le 21 septembre 2026, devenue virale avec 2,1 millions de vues au compteur et relayée par Parade Pets. La voici :
@bustersworld4
The years may pass and the rain may fall, but Buster will always be Buster—stubborn, pool-obsessed and completely himself #bethepersonyouwanttobe #creatorsearchinsights #wtfmomments #funnypetsmoments? Have You Ever Seen The Rain - Creedence Clearwater Revival
L'incorrigible Buster
Le jour où ces images ont été filmées, un orage avait éclaté, et sa maîtresse avait bien essayé de l'empêcher de sauter dans la piscine. C'était peine perdue.
L'appel de la baignade a été plus fort que tout. Elle a eu beau lui courir après et le rappeler à la raison, rien n'y a fait ; le chien a joyeusement pataugé sous une pluie battante et semblait particulièrement fier de son coup.
Le conseil Woopets : que faire si un orage éclate pendant une baignade avec son chien ?
Piscine, lac, rivière ou plage… Si un orage se déclenche alors que votre chien se baigne, mieux vaut interrompre immédiatement l’activité et vous mettre à l’abri. La foudre peut frapper aussi près des points d’eau et les conditions météorologiques peuvent rapidement rendre une baignade dangereuse. Voici quelques précautions à prendre :
- Sortez votre chien de l’eau dès les premiers signes d’orage et éloignez-vous du bord
- Rejoignez si possible un bâtiment fermé ou votre véhicule, plutôt que de rester sous un arbre ou un abri ouvert
- En rivière ou en bord de lac, soyez également attentif à une montée rapide du niveau de l’eau ou à un courant qui se renforce après de fortes pluies
- Si vous êtes à la plage, ne laissez pas votre chien retourner dans l’eau avant la fin de l’épisode orageux, même si la pluie semble avoir cessé
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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