3 chatons rescapés d’une tempête prennent enfin le biberon vers 3 h du matin, après plusieurs jours difficiles

Pris dans les fortes pluies liées à l'ouragan Rachel, 3 chatons d'à peine 2 semaines ont été retrouvés trempés, transis de froid et sans leur mère à San Jacinto, en Californie. Recueillis par l'association Karlee's Angels, Hurri, Cane et Rachel ont traversé plusieurs jours difficiles avant de donner un premier signe de progrès, rapporte iHeartCats.com .

Dans le sud de la Californie, la tempête associée à l’ouragan Rachel avait déversé plus de 3,8 centimètres de pluie en une seule nuit sur le secteur de San Jacinto.

C'est là que les 3 petits félins ont été découverts, détrempés et dangereusement froids, sans la moindre trace de leur mère, une chatte errante selon toute vraisemblance.

Karlee's Angels, une association locale, les a aussitôt pris en charge. Les 3 petits portent les noms de Hurri, Cane et Rachel, en référence à l'ouragan du Pacifique associé à la tempête qui les avait menés jusqu'à leur sauvetage.

© Karlee’s Angels

Les premiers gestes ont consisté à les installer dans une tente chauffée et à leur administrer des antibiotiques afin de stabiliser leur état. Les soigneurs craignaient en effet que les chatons aient inhalé de l'eau au cours de leur épreuve, une crainte sérieuse chez des animaux aussi jeunes, puisqu'une telle aspiration peut entraîner de graves complications respiratoires.

Mais retrouver de la chaleur n'était que la première étape. S'alimenter restait le principal obstacle : à chaque tentative, Hurri, Cane et Rachel ne prenaient que quelques gouttes de lait maternisé, bien loin de ce qu'exigeaient leurs organismes en pleine croissance. Au fil des jours, chacun a perdu entre 25 et 50 grammes, une perte jugée préoccupante pour des bébés déjà minuscules. L'association décrivait alors une situation incertaine, où chaque repas comptait et où le moindre changement était scruté.

Vers 3 h du matin, le biberon accepté par tous les 3

Après plusieurs jours d'incertitude, le tournant est arrivé vers 3 h du matin : Hurri, Cane et Rachel se sont tous mis à prendre le biberon. « Ce matin à 3 h, tous ont commencé à prendre le biberon », a annoncé Karlee's Angels, qui saluait une victoire malgré des quantités encore limitées.

Les chatons ne buvaient en effet que la moitié de la ration qu'ils auraient dû prendre. Par rapport aux jours précédents, le progrès n'en était pas moins net. Autre signe encourageant pour ces 3 petits rescapés : ils se montraient plus actifs, après des jours d'inquiétude sur leur état, comme l'association l'a elle-même souligné.

« Les antibiotiques font effet. Ils sont actifs ce matin. Enfin !! »

© Karlee’s Angels

Hurri, Cane et Rachel ne sont pas encore complètement tirés d'affaire. Ils restent entre les mains de leurs soigneurs, qui les surveillent de près pendant que la convalescence se poursuit et qu'ils tentent de reprendre des forces.