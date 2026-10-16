À Los Angeles, en Californie, Suzette Hall et son amie Rosario Ortiz sont intervenues pour secourir 2 chiens couchés l'un contre l'autre en plein milieu d'une route, tandis que les voitures les contournaient sans s'arrêter. La plus grande, Nova, ne lâchait pas son minuscule compagnon Benji, au point de compliquer la tâche des sauveteuses.

Cette histoire, racontée par The Dodo, prend racine sur une route fréquentée de Los Angeles, aux États-Unis. Un grand chien au pelage bringé serrait contre lui une petite boule de poils qui, d'après Suzette Hall, ne devait pas peser plus de 2,5 kilos. Les automobilistes défilaient en essayant de les éviter, mais aucun n'a tenté de leur venir en aide.

« Et quand je dis qu'elle le protégeait, je veux dire qu'elle ne l'a jamais quitté », souligne la sauveteuse. Les toutous restaient ainsi exposés entre les voitures, l'un serré contre l'autre.

Un blocage de la circulation

Arrivées sur place, Suzette et Rosario ont commencé par bloquer la circulation, puis elles ont attiré les 2 animaux dans un jardin. Elles y ont ensuite déposé 2 cages garnies de nourriture, dans l'espoir de capturer les fugueurs facilement et de les mettre enfin en sécurité.

C'était compter sans la grande chienne, baptisée Nova, qui se montrait extrêmement protectrice envers son petit compagnon, nommé Benji. « Elle veillait sur son petit frère, observant chacun de nos mouvements », précise Suzette.

© Suzette Hall

Les bénévoles lui ont donc parlé d'une voix douce pendant qu'elles soulevaient Benji pour le déposer délicatement dans sa cage. Nova, elle, refusait de bouger. Assise au plus près des barreaux, sans jamais détourner les yeux, elle restait rivée sur son ami à 4 pattes et ne voulait surtout pas s'en éloigner.

La patience a fini par payer : l'appel de la nourriture qui l'attendait dans la seconde cage a eu raison de sa résistance, et la chienne a pu être attrapée à son tour. Les 2 chiens ont alors pris la direction d'une clinique vétérinaire.

© Suzette Hall

Leur famille paniquée surgit chez le vétérinaire

« Je venais d'arriver chez mon vétérinaire avec eux lorsque, soudain, leurs propriétaires paniqués sont arrivés », explique Suzette. Cette famille, qui cherchait désespérément leurs compagnons depuis leur fugue, habitaient à plusieurs kilomètres de l'endroit où le duo avait été découvert.

Les retrouvailles ont été à la hauteur de l'inquiétude. Visiblement fous de joie, Nova et Benji se sont jetés dans les bras de leurs proches. « Voir le soulagement illuminer le visage de leurs maîtres et apercevoir ces 2 petits sains et saufs, ensemble, enfin de retour chez eux, a été un moment inoubliable », confie Suzette.

De retour dans leur nid douillet, les 2 compagnons se sont remis de leur mésaventure. Leur famille, elle, a mis en place de nouvelles mesures de sécurité pour éviter un nouvel incident. De quoi laisser Nova veiller sur son petit frère... à la maison, cette fois !