Ce chien de 14 ans était paralysé, mais il court désormais dans tous les sens au retour de son maître

Après avoir surmonté une paralysie et 2 fugues qui auraient pu mal tourner, Cody profite aujourd’hui pleinement de sa seconde chance. A 14 ans, ce Jack Russell Terrier est devenu l'ambassadeur du commerce de son humain et continue d’y afficher une énergie débordante.

Cody, Jack Russell Terrier de 14 ans, n'a certes plus les pattes de sa jeunesse, mais il a encore l'énergie d'enchaîner les « zoomies », ces épisodes de surexcitation où il court dans tous les sens. « Quand Cody est heureux, il fait ses zoomies, explique son propriétaire, Donald E. Kyne Jr, à USA Today . Quand je rentre à la maison après avoir fait des courses, il est presque impossible de le contenir. Tout son corps devient alors un véritable projectile. »

Quand on voit le vieux quadrupède à l'œuvre, on a du mal à croire qu'il avait été atteint de paralysie. C'est pourtant bien ce qui s'était passé.



valleynaturalist / Instagram

Donald E. Kyne Jr., qui vit seul dans l'Etat du Maryland (Etats-Unis), avait été contacté par une amie au sujet de Cody alors que ce dernier avait été pris en charge par un vétérinaire, le Dr Tim Cujdik. Celui-ci s'occupait de lui depuis 2 ans, le soignant pour de terribles blessures au dos à cause desquelles il était paralysé.

Grâce au vétérinaire, le chien s'en était remis et avait retrouvé sa mobilité. Il avait désormais besoin d'un foyer aimant. Donald E. Kyne Jr. avait été touché par son histoire et avait décidé de l'adopter.

2 fugues à quelques jours d'intervalle

Les débuts de Cody auprès de son nouveau propriétaire avaient toutefois été particulièrement mouvementés. A peine une demi-heure après leur rencontre, le Jack Russell Terrier avait réussi à se défaire de son collier et s'était échappé, disparaissant dans les bois.

Malgré les recherches menées toute la nuit, Cody était resté introuvable. Il avait néanmoins été localisé le lendemain matin à 6h30. « Après ça, je suis resté extrêmement vigilant », dit son maître, mais cela n'a manifestement pas suffi.

Quelques jours plus tard, le chien a récidivé, prenant la fuite alors que son humain venait de rentrer à la maison. Il a passé 2 nuits dehors avant de rentrer de son propre chef.



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Désormais, il suit son maître comme son ombre

C'était sa 2e et dernière fugue. Depuis, Cody suit son adoptant absolument partout, y compris au travail ; il est, en effet, la mascotte de The Valley Naturalis, le magasin de Donald E. Kyne Jr. qui propose des accessoires pour oiseaux.

Cody est également devenu une star des réseaux sociaux, son propriétaire publiant régulièrement des vidéos montrant ses « zoomies » sur Instagram. Une façon de partager la joie de vivre de ce chien qui revient de loin. Voici l'une d'elles :