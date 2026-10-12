2 chiens alertent leurs maîtres et permettent de sauver une femme après une nuit au fond d’un puits

Dans l'Hérault, 2 Malinois ont permis de sauver une femme prisonnière d’un puits après avoir alerté leurs maîtres de sa présence. Après une nuit passée au fond de l’ouvrage, la quinquagénaire, en état d’hypothermie, a pu être remontée par les secours.

Près de Béziers (34), une femme prise au piège dans un puits depuis plusieurs heures a pu être secourue grâce à 2 chiens promenés par leurs maîtres, rapportait ICI.fr .

Le soir du vendredi 2 octobre 2026, une habitante de Villeneuve-lès-Béziers promenait son chien quand ce dernier lui avait échappé et s'était aventuré sur un terrain privé. La dame de 53 ans l'y avait suivi pour tenter de le rattraper, mais elle n'avait pas repéré le puits qui s'y trouvait et y était tombée.

Elle était ainsi coincée à 5 mètres de profondeur, passant toute la nuit dans l'eau avant de s'accrocher à une gaine courant le long de la paroi. Personne n'entendait ses appels à l'aide désespérés.

Le lendemain matin, Karine Grégoire était en balade avec ses 2 Bergers Belges Malinois répondant aux noms de Mowgli et Hadès, ainsi que son compagnon, quand l'un des quadrupèdes a commencé à se comporter de manière inhabituelle.



Karine Grégoire / Facebook

Hadès s'est arrêté devant la propriété ; il tendait les oreilles et tirait sur sa laisse dans la direction de la maison en question. Mowgli s'est mis à en faire de même.

Une précieuse vie sauvée grâce à Hadès et Mowgli

Le compagnon de Karine Grégoire a décidé d'inspecter les lieux. Il a fait le tour du jardin avec un voisin et tous 2 ont entendu les cris de la victime. Ils ont aussitôt prévenu les secours.

La police municipale et les pompiers sont arrivés peu après et ont pu hisser la quinquagénaire à la surface en toute sécurité. En état d'hypothermie, elle a été transportée à l'hôpital. Le puits a été sécurisé dans la foulée.

La dame et son chien se portent mieux, d'après les nouvelles données par Karine Grégoire en commentant la publication Facebook de la Ville de Villeneuve-lès-Béziers relatant les faits. La rescapée a même rendu visite à Mowgli et Hadès pour leur témoigner sa reconnaissance.

L'info Woopets : dans quelle mesure les chiens entendent-ils mieux que nous ?

L’ouïe du chien est particulièrement performante dans les fréquences aiguës. Alors que l’être humain entend généralement jusqu’à environ 20 000 Hz, le chien peut percevoir des sons atteignant environ 45 000 Hz, selon les méthodes de mesure utilisées. Son conduit auditif et la mobilité de ses oreilles l’aident également à capter et localiser certains sons avec une grande efficacité.

Dans le cas d’Hadès et Mowgli, tout porte donc à croire que leur attention a été attirée par les faibles appels de la victime, qu’ils ont pu percevoir avant leurs humains. D’ailleurs, d'après le récit, les chiens se sont immobilisés et sont restés tournés vers la propriété, avant que leur propriétaire n’entende à son tour les cris de la femme au fond du puits.

Cette histoire illustre une particularité remarquable du chien : il peut détecter des sons auxquels nous ne prêtons pas attention, voire qui sont trop faibles ou trop aigus pour notre oreille.