Ce chiot n’a jamais rencontré de vaches, et 3 s’approchent de lui alors qu’il est blotti contre sa maîtresse

Blotti sur les jambes de sa maîtresse, un jeune chiot a vécu sa toute première rencontre avec les vaches de la ferme. 3 d'entre elles se sont avancées jusqu'à lui pour le dorloter, lors de présentations que ses propriétaires avaient tenu à organiser. La vidéo de ce moment a ensuite été partagée sur les réseaux sociaux.

Les propriétaires de ce petit chien ont tenu à faire eux-mêmes les présentations avec leurs vaches, raconte Parade Pets. La scène, filmée, a ensuite été mise en ligne sur Instagram, sur le compte @blackdogfarmmt de la ferme Black Dog Farm, où elle témoigne du lien particulier qui unit les animaux de l'exploitation, toutes espèces confondues.

Installé dans l'herbe sur les jambes de sa maîtresse, le chiot au pelage crème et au museau plus foncé n'avait encore jamais croisé les vaches lorsque 3 d'entre elles se sont approchées. Elles l'ont choyé et gratifié de quelques coups de langue, tandis que lui restait lové contre sa propriétaire, comme bercé par ces attentions.

Imperturbable face aux 3 géantes

Face à des visiteuses aussi imposantes, bien plus hautes et massives que lui, ce petit chien aurait pu perdre contenance. Bien des chiens mis en présence de vaches pour la première fois auraient pu se laisser déstabiliser, mais le chiot, lui, n'a manifesté aucun signe d'anxiété.

Il est resté en place, se laissant faire sous les soins de ses nouvelles amies, et rien dans la situation ne semblait le surprendre, à en croire les images. Son rôle à la ferme est d'ailleurs appelé à évoluer.

Dans quelques mois, ce compagnon à 4 pattes sera en effet un chien chargé de grandes responsabilités, et ce sera alors à lui de prendre soin de ces mêmes vaches. La facilité avec laquelle ce premier échange s'est déroulé laisse entrevoir de belles années de cohabitation.

Sur le même compte, ses maîtres suivent aussi en images le parcours de 2 autres chiens de la maison, Bart et Posey. À l'image du chiot, tous 2 ont grandi au rythme de la ferme, immergés très tôt dans la vie de l'exploitation qui allait devenir la leur. Laissés en liberté et poussés à explorer, ils semblent trouver sans cesse de quoi s'occuper au milieu des autres animaux de Black Dog Farm, avec lesquels la cohabitation se passe bien.