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Votre chat bâille quand vous lui parlez, mais cela ne veut pas forcément dire qu’il est fatigué


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Expertise & Décryptage
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Alors que vous parlez à votre chat, ce dernier se met soudainement à bâiller ? Contrairement à ce que vous pensez, il ne s’agit pas forcément de fatigue ! Voici comment interpréter ce comportement pour mieux comprendre votre petit félin…

Illustration : "Votre chat bâille quand vous lui parlez, mais cela ne veut pas forcément dire qu’il est fatigué"
Photo d'illustration

Eh non, le bâillement ne signifie pas toujours que Félix a sommeil !

Comme chez d’autres animaux, il s’agit d’un comportement naturel pouvant apparaître à différents moments de la journée, notamment lors des transitions entre l’éveil et le repos. Un chat qui bâille pendant que vous lui parlez peut simplement être en train de se détendre ou de se préparer à dormir. Mais il peut aussi bâiller dans une situation qui le met légèrement mal à l’aise…

Chez nos compagnons aux pattes de velours, certains gestes comme le fait de détourner la tête ou de bâiller peuvent accompagner un état de tension. Si, par exemple, vous vous approchez de votre matou installé dans son coin, que vous lui parlez d’une voix insistante et que vous cherchez à capter son regard, il peut exprimer un bâillement et détourner la tête pour indiquer qu’il souhaite faire retomber la pression ou mettre fin à l’interaction (signal d’apaisement).

Dans d’autres cas, un chat qui bâille alors qu’il est confortablement installé avec les muscles relâchés et les yeux mi-clos exprime davantage un état de repos qu’un inconfort.

Illustration de l'article : Pourquoi votre chat bâille-t-il quand vous lui parlez ?

Comment faire la distinction entre un signal d’apaisement et de la fatigue chez le chat ?

Pour comprendre la signification de son bâillement, observez votre félin avant, pendant et après ce comportement. Sa posture globale, la position de ses oreilles ou encore les mouvements de sa queue donnent des indices utiles.

Si votre chat est fatigué, il a tendance à rechercher un endroit calme, à s’étirer, à cligner lentement des yeux et à s’installer confortablement pour dormir. Son corps paraît souple, ses oreilles restent dans une position naturelle et sa respiration est régulière. Il peut bâiller plusieurs fois au moment de plonger dans les bras de Morphée ou juste après son réveil.

Si le bâillement pointe le bout de son museau pendant une interaction insistante, soyez attentif aux signes associés : oreilles rabattues ou tournées sur les côtés, corps tendu, queue qui fouette, regard détourné ou tentative de s’éloigner. Ces réactions peuvent traduire un inconfort. Dans ce cas, relâchez la pression, reculez doucement et laissez votre animal choisir s’il souhaite poursuivre le contact.

Dans tous les cas, il est inutile de le retenir, de le forcer à recevoir des caresses ou de chercher à tout prix son attention s’il n’en a pas envie. Respecter ses limites permet de bâtir une relation harmonieuse et sereine.

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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