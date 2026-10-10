La tête coincée dans un meuble, cette jeune chatte récemment adoptée se retrouve dans une situation délicate

Coincée par la tête dans le meuble TV de sa famille, une jeune chatte nommée Suki a bien failli passer un très mauvais moment. Incapables de la libérer, ses propriétaires ont dû faire appel aux pompiers, qui ont déployé les grands moyens pour sortir la petite féline de ce piège insolite. Fort heureusement, elle ne souffre d'aucune blessure.

A Camarillo, ville de Californie (Etats-Unis) située à 80 kilomètres au nord-ouest de Los Angeles, les pompiers locaux ont eu à réaliser une intervention plutôt inhabituelle. Ils ont, en effet, porté secours à un petit quadrupède un peu trop curieux et qui s'est retrouvé en bien mauvaise posture, rapportait KTLA .

L'animal en question est une adorable jeune chatte à la robe tuxedo et qui répond au nom de Suki. Elle avait été adoptée par sa famille quelques semaines avant cet incident.

Ce jour-là, Suki s'amusait autour d'un meuble de télévision chez ses humains quand elle a eu la mauvaise idée de passer la tête à travers une ouverture, servant très probablement à faire passer les câbles. Elle s'est ainsi retrouvée complètement coincée.

Ses propriétaires ont tenté, en vain, de la libérer. Constatant qu'ils n'étaient pas en mesure de la délivrer, ils ont appelé les secours. C'est donc le service d'incendie du comté de Ventura qui y a répondu et a envoyé une équipe sur les lieux.



Ventura County Fire Department / Facebook

Dès leur arrivée, les pompiers ont commencé par retirer les équipements audio et vidéo du meuble. Ils ont ensuite déplacé et retourné ce dernier afin de bénéficier d'un meilleur accès. Au prix de gros efforts et en procédant avec une grande prudence, ils ont finalement réussi à faire sortir la petite Suki de son piège sans la moindre égratignure.

La fierté de Suki a dû en prendre un sacré coup, mais elle est indemne

Ses humains ont évidemment été soulagés de la récupérer saine et sauve, et n'ont pas manqué de remercier les pompiers.

L'intervention a été filmée et la vidéo postée sur la page Facebook du Ventura County Fire Department, où elle est rapidement devenue virale. La voici :

Cette petite mésaventure heureusement sans conséquence vient nous rappeler à quel point nos amis félins peuvent être imprévisibles. Grâce à une intervention rapide et maîtrisée, Suki a pu reprendre le cours normal de sa vie.