Cette chatte de ferme se déplace sur le dos de son amie la truie, même pour les plus courts trajets (vidéo)

Phoebe a trouvé un excellent moyen d’économiser son énergie, et pour cela elle peut compter sur Winnie, une truie qui s’entend particulièrement bien avec les chats. Une vidéo montre le duo en train de parader devant la maison des propriétaires comme si le spectacle n’avait absolument rien d’exceptionnel. Les internautes adhèrent évidemment, et espèrent avoir l’occasion d’assister aux prochains déplacements de la princesse Phoebe.

La confiance de cette chatte au port altier est évidente, elle qui a décidé de se déplacer à dos de cochon pour ses trajets, y compris pour les plus courts. Les présentations de la chatte et de son amie ont également été faites à travers le compte TikTok « @why_winnie ».

Un trio soudé

Phoebe n’est pas la seule à profiter des adorables services de Winnie, son frère Jack Jack, un autre félin en fait de même. Si la truie n’est pas connue pour s’entendre avec tout le monde, elle est parfaitement à l’aise avec les chats et adore leur compagnie. Les propriétaires, expliquent Parade Pets, ont décidé de laisser le trio se débrouiller, et tout se passe pour le mieux, et même encore mieux que ce qui était espéré.

@why_winnie / TikTok

Le meilleur moyen de transport

Alors que les chats de ferme sont réputés pour leur investissement dans le travail, Phoebe a opté pour un rythme assez tranquille. Visiblement, elle s’économise. Certains pourraient penser qu’elle abuse de la gentillesse de Winnie, mais cette dernière semble d’accord. La truie réserve ce traitement de faveur à ses 2 meilleurs amis sans aucun problème.

En commentaires, les internautes s’amusent à dire que la chatte utilise son « Uber » personnalisé, son « Country Uber » (« Uber de campagne »).

Les chats s’entendent-ils avec tous les animaux ?

L’entente du chat avec ses congénères ou d’autres espèces dépend de plusieurs facteurs, notamment de sa génétique, de son éducation et de son environnement de vie. Il peut avoir des comportements différents selon son interlocuteur.

Avec le chien, l’entente est possible en particulier si les animaux grandissent ensemble

Avec les rongeurs, la cohabitation peut être plus compliquée, les lapins ou les souris étant des proies pour lui

Avec les animaux de ferme comme les chevaux ou les cochons, la complicité peut naître rapidement, favorisée par des interactions fréquentes

Avec les congénères, le chat peut évidemment cohabiter, mais restera sans doute attaché à entretenir son territoire

Chaque chat est différent et la prudence du propriétaire est aussi essentielle lors de chaque nouvelle interaction.