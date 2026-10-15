Découvrant des bulles pour la première fois, ce chat roux miaule d’émerveillement (vidéo)
Installé auprès du bébé de la famille, Harry semblait monter la garde lorsque des bulles sont apparues au-dessus de lui comme par magie. Dans une vidéo partagée sur Instagram par le compte @pigharry_ et relayée par CatTime, ce chat roux a observé ce petit spectacle en réagissant à sa façon. Une scène attendrissante qui a beaucoup amusé les internautes !
Pour un chat, la moindre nouveauté peut vite devenir un événement. Et Harry, un adorable chat roux, n'échappe pas à la règle ! Cette séquence en est d'ailleurs la preuve...
Une apparition magique
Dans une vidéo publié sur le compte Instagram de ses maîtres, on voit ainsi Harry se tenant debout à côté du bébé de la famille, assis sur une chaise, comme s'il veillait sur le tout-petit. Puis quelque chose attire soudainement son attention vers le haut : des bulles, qui flottaient un peu partout autour de lui !
© @pigharry_ / Instagram
Le minou a alors écarquillé les yeux et affiché une expression des plus curieuses, avant de miauler doucement en direction des bulles, sans parvenir, semble-t-il, à comprendre de quoi il s'agissait.
Au premier abord, il a paru les considérer comme une menace, pour lui comme pour le bébé, mais au fil des secondes, le minou a visiblement été gagné par la fascination.
Des miaulements qui s'enchaînent
Tant que les bulles emplissaient la pièce, Harry a continué de miauler dans leur direction. Depuis son siège, le bébé observait lui aussi la réaction de son compagnon à 4 pattes et paraissait tout aussi perplexe que lui devant ce ballet aérien.
Puis les bulles ont commencé à se dissiper lentement. Le matou les a suivies du regard, restant accroché à leur trace jusqu'à ce qu'elles soient presque évanouies.
Des internautes également sous le charme
À l'heure où a été rédigé cet article, cette vidéo pleine de poésie cumulait déjà plus de 104 000 likes. Certains spectateurs se sont amusés : « On dirait qu'il compte les bulles. » Un autre a résumé la scène à sa manière : « Le frérot vient de dire : miaou x6. » Un 3e a simplement écrit : « On n'aime pas assez les chats. » Ça, c'est bien vrai !
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
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