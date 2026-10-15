Installé auprès du bébé de la famille, Harry semblait monter la garde lorsque des bulles sont apparues au-dessus de lui comme par magie. Dans une vidéo partagée sur Instagram par le compte @pigharry_ et relayée par CatTime , ce chat roux a observé ce petit spectacle en réagissant à sa façon. Une scène attendrissante qui a beaucoup amusé les internautes !

Pour un chat, la moindre nouveauté peut vite devenir un événement. Et Harry, un adorable chat roux, n'échappe pas à la règle ! Cette séquence en est d'ailleurs la preuve...

Une apparition magique

Dans une vidéo publié sur le compte Instagram de ses maîtres, on voit ainsi Harry se tenant debout à côté du bébé de la famille, assis sur une chaise, comme s'il veillait sur le tout-petit. Puis quelque chose attire soudainement son attention vers le haut : des bulles, qui flottaient un peu partout autour de lui !

© @pigharry_ / Instagram

Le minou a alors écarquillé les yeux et affiché une expression des plus curieuses, avant de miauler doucement en direction des bulles, sans parvenir, semble-t-il, à comprendre de quoi il s'agissait.

Au premier abord, il a paru les considérer comme une menace, pour lui comme pour le bébé, mais au fil des secondes, le minou a visiblement été gagné par la fascination.

© @pigharry_ / Instagram

Des miaulements qui s'enchaînent

Tant que les bulles emplissaient la pièce, Harry a continué de miauler dans leur direction. Depuis son siège, le bébé observait lui aussi la réaction de son compagnon à 4 pattes et paraissait tout aussi perplexe que lui devant ce ballet aérien.

Puis les bulles ont commencé à se dissiper lentement. Le matou les a suivies du regard, restant accroché à leur trace jusqu'à ce qu'elles soient presque évanouies.

Des internautes également sous le charme

À l'heure où a été rédigé cet article, cette vidéo pleine de poésie cumulait déjà plus de 104 000 likes. Certains spectateurs se sont amusés : « On dirait qu'il compte les bulles. » Un autre a résumé la scène à sa manière : « Le frérot vient de dire : miaou x6. » Un 3e a simplement écrit : « On n'aime pas assez les chats. » Ça, c'est bien vrai !