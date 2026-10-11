Une habitante héberge un chat pendant 2 ans, puis le confie à une association pour lui trouver une famille

Après 2 ans passés à l’abri chez une habitante qui ne pouvait finalement pas l’adopter, Moon a été confié à une association qui lui cherche aujourd’hui une famille pour la vie. Ce matou de 6 ans, positif au FIV, n’en reste pas moins capable de vivre longtemps et heureux auprès de personnes prêtes à lui offrir l’attention et les soins dont il a besoin.

Le « système universel de distribution des chats » a bien failli faire mouche pour Moon, qui a rencontré une âme bienveillante. Malheureusement, cette dernière n'est pas en mesure de l'adopter pour plusieurs raisons, et l'association qui a pris le chat en charge s'emploie désormais à lui trouver le foyer aimant qu'il mérite, rapporte The Hartford Courant .

D'après l'association en question, baptisée Our Companions Animal Rescue et basée à Manchester dans l'Etat du Connecticut (Etats-Unis), Moon est un chat qui « s'est sauvé lui-même ».



Our Companions Animal Rescue / Facebook

Le félin à la robe tuxedo et âgé de 6 ans menait, en effet, une vie d'errance jusqu'à sa rencontre avec une habitante au grand cœur. Cette dernière s'est prise d'affection pour lui et l'a laissé rentrer chez elle. Elle a pris l'habitude de le nourrir, et il a développé ses petites habitudes dans cette maison accueillante, prenant goût à la vie de chat d'intérieur.

Moon doit être le seul chat du foyer

Toutefois, Moon ne s'entendait pas avec les autres chats de sa bienfaitrice. Pendant 2 ans, elle a continué de lui offrir l'hospitalité, à l'écart de ses congénères, et de lui servir quotidiennement des repas, mais elle a réalisé qu'il méritait bien plus que cela.



Our Companions Animal Rescue / Facebook

N'étant pas en mesure de l'adopter, elle a demandé de l'aide à Our Companions Animal Rescue, qui l'a donc recueilli et espère lui trouver une famille pour toujours.

L'association précise que Moon doit être le seul chat de la maison et qu'il est positif au FIV (virus de l’immunodéficience féline). Elle rappelle néanmoins que « les chats positifs au FIV peuvent vivre longtemps, en bonne santé et mener une vie normale à l’intérieur, avec une alimentation adaptée et des contrôles vétérinaires réguliers ».

L’info Woopets : un chat positif au FIV peut-il vivre normalement ?

La réponse est oui. La présence du virus de l’immunodéficience féline ne signifie pas qu’un chat est condamné à être malade. Avec un suivi vétérinaire régulier, une alimentation adaptée et un environnement intérieur sécurisé, il peut conserver une bonne qualité de vie pendant de nombreuses années.

Le FIV se transmet principalement entre chats par morsure ; un foyer sans autre chat, comme celui recommandé pour Moon, permet donc aussi de limiter les risques de transmission.