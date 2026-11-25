Partis marcher sur une plage du Pérou, un homme et sa compagne ont vu une chienne errante leur emboîter le pas… Pour ne plus les lâcher pendant 2 h 30 ! Leur histoire, relayée par le média Dog Time , ne s'est pas arrêtée au bord de l'eau.

Sur ce rivage du Pérou, Foxy a réglé son pas sur celui de l'homme, restant tout près de lui tandis qu'ils longeaient l'eau. Sa compagne, elle, filmait la scène, et ces images ont ensuite été partagées par le compte Instagram @foxyfromperu.

Tout en marchant à hauteur du promeneur, la chienne a marqué une pause pour s'ébrouer. Quand il s'est penché vers elle, elle a accueilli ses caresses de bon cœur. Douce et amicale, elle semblait visiblement ravie d'avoir de la compagnie.

© @foxyfromperu / Instagram

Conquis avant le coucher du soleil

Le couple ne cherchait pourtant pas de compagnon à 4 pattes ; c'est ce long moment partagé avec Foxy qui l'a fait changer d'avis. Quand le soleil a commencé à décliner, l'un comme l'autre étaient déjà sous le charme. « Elle était tellement adorable ! Nous avons eu un coup de foudre instantané », ont-ils écrit sur leur vidéo.

Le couple s'est ensuite renseigné auprès des habitants. La réponse ? Foxy n'avait pas de foyer : c'était une chienne errante, comme beaucoup de ses congénères dans le secteur. Un extrait de la vidéo la montrait assise sur un trottoir, de nuit.

De retour sur la plage, la compagne du promeneur s'est agenouillée près de la chienne pour déposer un baiser sur sa tête. « Le 10 octobre, c'est elle qui nous a choisis. Bienvenue dans ta nouvelle vie, Foxy », a écrit le couple en légende de sa vidéo.

Du trottoir aux sentiers de randonnée

Ce qui avait commencé par une simple promenade s'est donc prolongé bien au-delà du sable. Pour Foxy, les premières fois se sont enchaînées : un trajet en voiture, la tête à la fenêtre, pour sa toute première visite chez le vétérinaire, puis une séance inaugurale chez le toiletteur.

Depuis, la chienne a aussi été filmée endormie paisiblement à l'intérieur, la patte posée tout près de la main de son humain pendant un trajet en voiture, ou encore blottie dans les bras de son nouveau papa pour une séance de câlins.

© @foxyfromperu / Instagram

La vidéo a récolté 6 8000 likes depuis sa mise en ligne, et les internautes ont remercié le couple d'avoir offert un foyer à Foxy. Aujourd'hui, la boule de poils suit sa famille en randonnée et l'accompagne dans ses voyages à travers l'Amérique du Sud.